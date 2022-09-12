Если мы знаем что-то о королеве наверняка, так это то, как сильно она любила своих собак. Неудивительно, что после смерти Елизаветы многие сразу задались вопросом, какая участь ждет ее домашних питомцев, пишет Супер.
Стало известно, что будет с любимыми корги Елизаветы II
И вот теперь у нас есть ответ: стало известно, что двух корги заберут средний сын королевы Эндрю и его дочь – принцесса Беатрис. Собственно, они их Елизавете и подарили в прошлом году, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей после смерти принца Филиппа. Но королева согласилась принять щенков только после того, как сын и внучка пообещали, что в итоге вернут их себе. Дело в том, что на протяжении нескольких лет она отказывалась заводить новых домашних питомцев, потому что не хотела оставлять их после своей смерти. В последние месяцы, когда ее здоровье ухудшилось, именно Эндрю и Беатрис гуляли с собаками.
Кэнди, последний выживший дорги (помесь таксы и корги) королевы, скорее всего, присоединится к корги Муику и Сэнди, поскольку собаки привыкли к компании друг друга. А вот судьба еще одной четвероногой любимицы монарха – кокер-спаниеля Лисси, названной в честь Елизаветы, – пока не определена. Ожидается, что решение о ее будущем будет принято королем Карлом в ближайшие недели.