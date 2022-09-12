Рэй Джей пригрозил Крис Дженнер судом после ее участия в шоу Джеймса Кордена, пишет издание Ivona.ua.
Бывший парень Ким Кардашьян подает в суд на ее мать из-за слитого секс-видео
Американский рэпер Рэй Джей, который попал в скандал из-за слитого секс-видео с Ким Кардашьян, записал в Instagram эмоциональное обращение после выхода нового выпуска шоу Джеймса Кордена с участием Крис Дженнер.
Исполнитель обвинил мать своей экс-девушки в обмане, расизме и желании его «похоронить». В шоу Дженнер проходила детектор лжи, и на вопрос о причастности к слитию интимного ролика Ким и Рэя ответила отрицательно. Полиграф показал, что женщина говорит правду.
Однако рэпер утверждает, что слить в Сеть секс-видео было изначально идеей Дженнер, чтобы привлечь внимание к ее реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое вышло спустя семь месяцев после инцидента. Рэй дал согласие и вместе с Ким подписал контракт на 400 тысяч долларов с Vivid Entertainment (компания, выпускающая фильмы для взрослых).
Джей утверждает, что было три разных секс-записи – две сняты в Кабо, а одна в Санта-Барбаре, и что Крис сама выбрал ту, на которой ее дочь Ким выглядела лучше всего.
Музыкант отметил, что Дженнер хочет создать впечатление, что слитие видео 20-летней давности – его рук дело, а сама она к этому не причастна. Рэй пообещал подать в суд за клевету на Крис Дженнер, Джеймса Кордера и даже полиграфолога Джона Грогана.