Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Грин-парк Лондона полон цветов, люди едут сюда со всего мира

Анналийза Кёсс Таави Сепп Крислин Метсанурм
Грин-парк Лондона полон цветов, люди едут сюда со всего мира
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Репортер портала Elu24 Крислин Метсанурс в Лондоне.
Репортер портала Elu24 Крислин Метсанурс в Лондоне. Фото: Pilt videost

Вечером 8 сентября британская королевская семья объявила, что королева Елизавета II скончалась. На выходных Elu24 отправился в Лондон, где репортер Крислин Метсанурм посетила, среди прочего, полный цветов, привезенных королеве, Грин-парк.

Каждые 12 часов перед Букингемским дворцом собирают цветы и доставляют их в Грин-парк, окруженный садом, где их выкладывают разными формами. В течение дня цветов добавляется все больше и больше, вместе с ними, конечно же, и люди, которые приходят выразить свое почтение ушедшей королеве.

Помимо цветов, в парке можно увидеть подарки, письма и открытки в честь Елизаветы II, которые может почитать любой.

Ключевые слова
Наверх