ВИДЕО ⟩ Грин-парк Лондона полон цветов, люди едут сюда со всего мира

Каждые 12 часов перед Букингемским дворцом собирают цветы и доставляют их в Грин-парк, окруженный садом, где их выкладывают разными формами. В течение дня цветов добавляется все больше и больше, вместе с ними, конечно же, и люди, которые приходят выразить свое почтение ушедшей королеве.