Вечером 8 сентября британская королевская семья объявила, что королева Елизавета II скончалась. На выходных Elu24 отправился в Лондон, где репортер Крислин Метсанурм посетила, среди прочего, полный цветов, привезенных королеве, Грин-парк.
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ВИДЕО ⟩ Грин-парк Лондона полон цветов, люди едут сюда со всего мира
Грин-парк Лондона полон цветов, люди едут сюда со всего мира
Каждые 12 часов перед Букингемским дворцом собирают цветы и доставляют их в Грин-парк, окруженный садом, где их выкладывают разными формами. В течение дня цветов добавляется все больше и больше, вместе с ними, конечно же, и люди, которые приходят выразить свое почтение ушедшей королеве.