В пятницу, 9 сентября, в Кадриоре расстелили красную ковровую дорожку, где собрались самые красивые женщины, и отметили первый день рождения салона красоты Repêchage, пишет Elu24.
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, кто пришел на эксклюзивную бьюти-вечеринку в Кадриорге
Смотри, кто пришел на эксклюзивную бьюти-вечеринку в Кадриорге
На эксклюзивную бьюти-вечеринку пришли Саския Алусалу, Мари Ойасаар-Парве, Хелен Рандметс и многие другие.
На дне рождения была представлена коллекция мастера жемчужной вышивки Siret Design. Кроме того, гости могли насладиться золотистыми бутылками с игристым вином, а воспоминания о лете навеял созданный на месте лимончелло-бар Villa Massa.
Смотри в галерее, кто был на мероприятии.
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