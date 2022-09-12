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ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, кто пришел на эксклюзивную бьюти-вечеринку в Кадриорге

Limon.ee
Смотри, кто пришел на эксклюзивную бьюти-вечеринку в Кадриорге
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Repêchage'i ilubuduaari esimene sünnipäev.
Repêchage'i ilubuduaari esimene sünnipäev. Фото: Kersti Niglas

В пятницу, 9 сентября, в Кадриоре расстелили красную ковровую дорожку, где собрались самые красивые женщины, и отметили первый день рождения салона красоты Repêchage, пишет Elu24.

На эксклюзивную бьюти-вечеринку пришли Саския Алусалу, Мари Ойасаар-Парве, Хелен Рандметс и многие другие.

На дне рождения была представлена ​​коллекция мастера жемчужной вышивки Siret Design. Кроме того, гости могли насладиться золотистыми бутылками с игристым вином, а воспоминания о лете навеял созданный на месте лимончелло-бар Villa Massa.

Смотри в галерее, кто был на мероприятии.

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