ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Смотри, кто пришел на эксклюзивную бьюти-вечеринку в Кадриорге

На эксклюзивную бьюти-вечеринку пришли Саския Алусалу, Мари Ойасаар-Парве, Хелен Рандметс и многие другие.

На дне рождения была представлена ​​коллекция мастера жемчужной вышивки Siret Design. Кроме того, гости могли насладиться золотистыми бутылками с игристым вином, а воспоминания о лете навеял созданный на месте лимончелло-бар Villa Massa.