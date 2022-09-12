Едкий комментарий, оставленный под статьей о дне рождения Бригитте Сюзанне Хунт, оказался очень дорогим. По решению окружного суда наследник интернет-пользователя должен выплатить светской звезде компенсацию, пишет Elu24.
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ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ ⟩ Наследник комментатора должен расплачиваться за вульгарные слова в адрес эстонской светской львицы
Наследник комментатора должен расплачиваться за вульгарные слова в адрес эстонской светской львицы
На прошлой неделе в окружном суде завершился процесс по иску Бригитте Сюзанне Хунт против интернет-комментатора.
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