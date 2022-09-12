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ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ ⟩ Наследник комментатора должен расплачиваться за вульгарные слова в адрес эстонской светской львицы

Кетлин Крузе Limon.ee
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Наследник комментатора должен расплачиваться за вульгарные слова в адрес эстонской светской львицы
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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Remo Tõnismäe

Едкий комментарий, оставленный под статьей о дне рождения Бригитте Сюзанне Хунт, оказался очень дорогим. По решению окружного суда наследник интернет-пользователя должен выплатить светской звезде компенсацию, пишет Elu24.

На прошлой неделе в окружном суде завершился процесс по иску Бригитте Сюзанне Хунт против интернет-комментатора.

А именно, пользователь оставил комментарий: «Это супер-пупер проститутка нашей страны» под статьей о дне рождения Хунт. Звезда соцсетей вместе с адвокатом фирсы Emerald Legal Катрин Паулус подали в суд на комментатора, требуя возмещения морального ущерба в сумме, которую установит суд.

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