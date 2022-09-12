В прошлую среду в ресторане Kärbes прошел конкурс коктейлей Spirit of Moutai 2022. Были представлены коктейли на любой вкус, а победитель ушел домой с внушительным денежным призом, который позволит его обладателю, учитывая среднюю зарплату по Эстонии, 3-4 месяца не работать, если он сам того пожелает.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучший бармен Эстонии унес домой 4000 евро: теперь он может не работать. Кто пришел на шоу посмотреть?
В конкурсе Spirit of Moutai 2022 участвовал 21 профессиональный бармен, и только пять из них были отобраны жюри Эстонской ассоциации барменов (EBA) для участия в гранд-финале. Помимо захватывающего приготовления коктейлей, в финале гости увидели музыкальное выступление Элины Мартинсон. Ведущей вечера была остроумная и жизнерадостная радиоведущая Кристина Сууроя, а за диджейским пультом работала известный хореограф Кайса Каттай. Поддержать барменов пришли эстонские знаменитости, в частности, Беатриче, Керсти Тоотс, Дейв и Марис Бентоны, Сисси, Андрес Пеэтс, Роберт Сарв со своей прекрасной спутницей и многие другие.
Главный приз достался Лауру Ихерманну, бармену-фрилансеру, который уехал с вечеринки с призом в 4000 евро, а Карина Тамм, занявшая второе место, получила 1000 евро. Кристо Ласси, занявший третье место, был награжден призом в 500 евро. Moutai – это элитный напиток с долгой историей в Китае. Цена одной бутылки может достигать нескольких сотен евро.
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