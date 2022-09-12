ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучший бармен Эстонии унес домой 4000 евро: теперь он может не работать. Кто пришел на шоу посмотреть?

В конкурсе Spirit of Moutai 2022 участвовал 21 профессиональный бармен, и только пять из них были отобраны жюри Эстонской ассоциации барменов (EBA) для участия в гранд-финале. Помимо захватывающего приготовления коктейлей, в финале гости увидели музыкальное выступление Элины Мартинсон. Ведущей вечера была остроумная и жизнерадостная радиоведущая Кристина Сууроя, а за диджейским пультом работала известный хореограф Кайса Каттай. Поддержать барменов пришли эстонские знаменитости, в частности, Беатриче, Керсти Тоотс, Дейв и Марис Бентоны, Сисси, Андрес Пеэтс, Роберт Сарв со своей прекрасной спутницей и многие другие.