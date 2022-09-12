9 сентября в Таллинне отгремела одна из первых осенних вечеринок – «Поколение нулевых» в ночном клубе Prive. Традиционно на праздник в центре эстонской столицы съехались любители светской жизни и зажгли не под хиты 80-х или 90-х, а под лучшие композиции 2000-х.
Любители гламурной жизни вновь встретились: смотрите, кто прошел фейсконтроль на вечеринке «Поколение нулевых» в Таллинне
На таком мероприятии традиционно действует фейсконтроль, поэтому в заведение смогли попасть только те мужчины и женщины, которые его успешно прошли. И это всё исключительно для комфортного досуга отдыхающих.
За пультом суперхиты играли диджеи DJ Alex M-Way & Sergei Slid. Для самых романтичных гостей был организован белый танец – это когда девушки приглашают мужчин на танец. Для лучшего путешествия по самым ярким моментам прошлого в клубе не обошлось без живого вокала и ярких танцовщиц в купальниках.
Различные тематические вечеринки уже несколько лет назад стали очень популярными в Эстонии, традиционно в клубе собираются сотни любителей ночной жизни и наслаждаются незабываемой развлекательной программой.
Смотрите яркую галерею с вечеринки «Поколение нулевых» от 9 сентября 2022 года!