Любители гламурной жизни вновь встретились: смотрите, кто прошел фейсконтроль на вечеринке «Поколение нулевых» в Таллинне

На таком мероприятии традиционно действует фейсконтроль, поэтому в заведение смогли попасть только те мужчины и женщины, которые его успешно прошли. И это всё исключительно для комфортного досуга отдыхающих.

За пультом суперхиты играли диджеи DJ Alex M-Way & Sergei Slid. Для самых романтичных гостей был организован белый танец – это когда девушки приглашают мужчин на танец. Для лучшего путешествия по самым ярким моментам прошлого в клубе не обошлось без живого вокала и ярких танцовщиц в купальниках.

Различные тематические вечеринки уже несколько лет назад стали очень популярными в Эстонии, традиционно в клубе собираются сотни любителей ночной жизни и наслаждаются незабываемой развлекательной программой.