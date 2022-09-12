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Семь неожиданных продуктов, которые можно есть даже просроченными

Limon.ee
Семь неожиданных продуктов, которые можно есть даже просроченными
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Фото: Shutterstock

Истечение срока годности не делает пищу автоматически несъедобной. Некоторые продукты питания можно безопасно употреблять и спустя многие месяцы после даты, что стоит рядом с «употребить до».

Есть много данных, которые говорят о том, что «просрочка» не всегда вредна для здоровья. Но все же если продукт явно испорчен (плохо пахнет или выглядит несъедобно), лучше довериться ощущениям и избавиться от него, пишет LIFE.

Консервы

Консервы, как правило, могут храниться неограниченно долго. Лучше держать их в прохладе (при температуре не выше 23 градусов) и употребить в течение двух-пяти лет с момента покупки. А вот если банка вздулась — можете смело её выбрасывать.

Замороженные продукты

Замороженные продукты тоже могут оставаться съедобными очень долго, но их качество со временем ухудшается. У вас есть в среднем от нескольких месяцев до года, чтобы разморозить их и съесть.

Яйца

Яйца обычно можно есть в течение трёх-пяти недель после покупки. Даже если этот период времени закончится после даты, указанной на упаковке.

Хлеб

Чёрствый хлеб вполне безопасен, только не ешьте ломтики с плесенью (то же самое относится к хлопьям и чипсам). Чтобы хлеб дольше хранился, поместите его в морозилку.

Макароны

Макароны можно есть, даже если вы купили их два года назад. Конечно, при условии, что упаковка не была вскрыта. В противном случае срок хранения сокращается в два раза.

Сахар

Сахар не портится. Никогда.

Арахисовое масло

Арахисовое масло можно спокойно есть по истечении срока годности. Главное, чтобы банка была закрыта, иначе употребление становится небезопасным.

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