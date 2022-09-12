Волосы как в рекламе: десять основных правил ухода

Энергичный современный темп жизни многим не позволяет полностью отказаться от использования фена, плойки и других приборов для горячей укладки. Однако при возможности, хотя бы 1-2 раза в неделю, устраивайте волосам отдых: позвольте им высохнуть естественным путём, не делайте тугие причёски, нанесите на них полезные уходовые средства. И всегда помните о термозащите!

При выборе уходовых средств, таких как шампунь, бальзам, маска, несмываемые продукты, очень важно подобрать их в соответствии с типом не только ваших волос, но и кожи головы. Использование неправильных и неподходящих вам средств может оказаться недейственным, а то и нанести вред. Зачастую кожа головы и волосы нуждаются в разных методах ухода за ними. Например, многие люди сталкиваются с перхотью или с тем, что волосы могут быть сухими на концах и жирными у корней, выпадать, быть ломкими и необъёмными. Это всё задачи, которые решаются локально и требуют различного ухода. Поэтому так важно найти средства, которые будут справляться с определёнными проблемами и заботиться как о прядях по всей длине, так и о коже головы.