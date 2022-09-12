Смотрите, как выглядит дача Пугачевой за один миллион евро
Смотрите, как выглядит дача Пугачевой за один миллион евро
Алла Пугачева несколько лет назад обзавелась великолепными хоромами на берегу Истринского водохранилища. Особняк знаменитость старается держать подальше от любопытных глаз.
Белоснежное здание с красными черепичными крышами находится в деревне Малые Бережки. Его общая площадь — около тысячи «квадратов», а стоимость — больше 70 миллионов рублей ( 1,2 миллиона евро). На огромной территории расположились комплекс из трехэтажного дома, бани, гаража, беседки и ротонды. Еще тут есть домик для прислуги.
Поговаривают, что сама Примадонна редко наведывается в живописное местечко. Его она якобы отписала Никите Преснякову.
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