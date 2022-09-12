Смотрите, как выглядит дача Пугачевой за один миллион евро

Белоснежное здание с красными черепичными крышами находится в деревне Малые Бережки. Его общая площадь — около тысячи «квадратов», а стоимость — больше 70 миллионов рублей ( 1,2 миллиона евро). На огромной территории расположились комплекс из трехэтажного дома, бани, гаража, беседки и ротонды. Еще тут есть домик для прислуги.