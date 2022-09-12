ГАЛЕРЕЯ ⟩ Блистательная Алика Милова подарила поклонникам большой концерт в честь начала учебного года

В субботу поклонники шли и шли в торговый центр Т1, чтобы совершенно бесплатно послушать любимую всеми талантливую 20-летнюю исполнительницу Алику Милову. После выступления у фанатов была возможность пообщаться с Аликой и сфотографироваться.