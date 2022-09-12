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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Блистательная Алика Милова подарила поклонникам большой концерт в честь начала учебного года

Elu24 Limon.ee
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Блистательная Алика Милова подарила поклонникам большой концерт в честь начала учебного года
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10 сентября финалистка конкурса Eesti Otsib Superstaari Алика Милова дала большой концерт для маленьких и взрослых поклонников в торговом центре Т1, пишет Elu24.

В субботу поклонники шли и шли в торговый центр Т1, чтобы совершенно бесплатно послушать любимую всеми талантливую 20-летнюю исполнительницу Алику Милову. После выступления у фанатов была возможность пообщаться с Аликой и сфотографироваться.

Смотрите нашу яркую галерею!

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