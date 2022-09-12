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Белла Хадид обнажила грудь посреди пустыни

Limon.ee
Белла Хадид обнажила грудь посреди пустыни
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Белла Хадид
Белла Хадид Фото: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Кадры эротической фотосессии модели появились в Сети, пишет Topnews.

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенных образах для британского журнала i-D. На своей странице в социальных сетях модель выложила пикантные снимки. 25-летняя манекенщица предстала в поистине завораживающих образах.

Так, Белла позировала в зеленом платье, сквозь ткань которого просвечивает ее обнаженная грудь безупречной формы. На последнем и самом эффектном кадре модель демонстрирует образ топлес в пышной юбке и перчатках длиной до плеч посреди пустыни. «У меня была мечта оказаться на обложке i-D почти всю мою карьеру», — подписала публикацию звезда.

Пост Хадид набрал более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев от поклонников. Кое-кто из подписчиков сообщил модели, что на снимках она выглядит как «инопланетное существо». 

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