Белла Хадид обнажила грудь посреди пустыни

Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенных образах для британского журнала i-D. На своей странице в социальных сетях модель выложила пикантные снимки. 25-летняя манекенщица предстала в поистине завораживающих образах.

Так, Белла позировала в зеленом платье, сквозь ткань которого просвечивает ее обнаженная грудь безупречной формы. На последнем и самом эффектном кадре модель демонстрирует образ топлес в пышной юбке и перчатках длиной до плеч посреди пустыни. «У меня была мечта оказаться на обложке i-D почти всю мою карьеру», — подписала публикацию звезда.