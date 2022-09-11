Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки Зодиака с 11 по 17 сентября

Не стесняйтесь чувств, и показывайте, как сильно вы любите своего партнера.

Женщины

Лучшая неделя, чтобы определить любовную цель и начать к ней двигаться. Замужние почувствуют необходимость общения с партнером, так как есть что обсудить.

Мужчины

Не ведитесь на инициативу женщины построить отношения. Они не для вас. Женатым мужчинам придется много и душевно общаться с женой, поэтому проведите совместный отдых вместе.

Гороскоп любви для Льва

Открывайтесь навстречу любви: чаще бывайте вне дома, совершайте поездки, не бойтесь новых знакомств.

Женщины

Кто-то из бывших решит возобновить отношения с вами, но они будут бесперспективными. С супругом стоит укрепить отношения и отправиться на совместный отдых.

Мужчины

Компенсируйте редкие встречи с любимой вниманием к ней. Не приносите в семью рабочие проблемы. Лучше займитесь домашними делами. Этим заслужите одобрение жены.

Гороскоп любви для Девы

Любовная жизнь на этой неделе просто идеальна. Хорошее время для сексуальных экспериментов.

Женщины

Время, когда вам хочется быть в центре внимания, поэтому вы не будете отвлекаться на работу и быт. Семейным женщинам лучше склонить чашу весов в любовную сторону, а не в бытовую.

Мужчины

Неделя принесет разочарование в избраннице. Возьмите паузу, чтобы все обдумать. На неделе ищите баланс между личной жизнью и работой, иначе возможно напряжение в семье.

Гороскоп любви для Весов