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Как еще в ресторане понять, что мужчина – плохой любовник: сексолог развеяла три мифа

Limon.ee
Как еще в ресторане понять, что мужчина – плохой любовник: сексолог развеяла три мифа
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Свидание в ресторане. Иллюстративное фото
Свидание в ресторане. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Часто женщина судит о спутнике по тому вниманию, какое он ей уделяет. Но эксперт советует опираться на другие моменты, советует woman.ru. 

На женских форумах полным-полно советов, которые объясняют, как раскусить, насколько мужчина хорош в постели. Понять это можно еще в ресторане — и примеров множество. Кто-то уверен, что если мужчина тороплив в еде, то также он поведет себя в постели. А другие считывают потенциального любовника, если он не стремится ухаживать за дамой или недостаточно щедр.

«Качественный секс — это в первую очередь совместимость людей в запахе, прикосновениях, взглядах, чувстве юмора. По мелким деталям можно увидеть, насколько людям в принципе комфортно вместе, даже если они молчат», — рассказывает сексолог Александра Миллер.

Не секрет, что каждый из нас несет определенную энергетику. Порой бывает так: внешне человек красив, ухожен, с прекрасным телом, но расслабиться с ним не удается, повисает пауза. Тут явно не до близости.
«Избегать стоит и закомплексованных персонажей, которые беспрестанно критикуют себя и всех вокруг. Не исключено, что такой персонаж может добраться и до вашей неидеальной складки на теле во время секса», — подмечает эксперт.
А вот маркеры, по которым на форумах женщины пытаются вычислить плохих любовников, сексолог опровергла. Она развеяла самые популярные мифы.
 
Миф № 1: жадный — плох в постели и скуп на эмоции
 
Вовсе не факт, что скупой мужчина будет плох в постели. Секс бесплатный, так что в нем он может оторваться по полной. Но до постели придется вытерпеть немало, ведь именно такие персонажи заявляют о меркантильности женщин и очень ценят свой детородный орган, считая, что это уже наивысшая награда для женщины.
 

«Ничего иного от такого мужчины вы не увидите. Он уверен, что цветы завянут, бриллианты – для снобов. Такой любовник предпочитает непритязательных, самостоятельных, но очень ухоженных женщин. И если мужчина поймет, что никаких вложений не нужно, то он может показать себя во всей красе. Хотя связываться с ними – дело не самое благодарное», – рассказывает сексолог.

Миф № 2: не ухаживает во время обеда – будет тороплив и невнимателен в постели

Обед обедом, а в интимные моменты в человеке просыпается животный инстинкт. И как он его реализует, зависит не от его этикета, а лишь от раскрепощенности и умении получать наслаждение. Кто умеет получать – непременно разделит с вами этот момент.

Миф номер № 3: мужчина торопит события – поспешит и в сексе
 
Это вовсе не говорит о том, что секс будет плохим, а лишь о том, что он хочет вас как женщину. «А еще подчеркивает, что его интересует только секс. Это категория женатиков. Им неинтересны отношения и обязательства, так что в постели он может выложиться как в последний раз», – рассказывает сексолог.
 
А вот ключевой момент завершения свидания – то, как целуется мужчина, раскроет все карты. Если ваш спутник целуется паршиво, то пиши пропало. «Странный, яркий поцелуй, который снесет обоим голову – это 100-процентная примета вашего идеального секса, так как вы оказались совместимы», – заключила сексолог.
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