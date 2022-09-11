Как еще в ресторане понять, что мужчина – плохой любовник: сексолог развеяла три мифа

«Качественный секс — это в первую очередь совместимость людей в запахе, прикосновениях, взглядах, чувстве юмора. По мелким деталям можно увидеть, насколько людям в принципе комфортно вместе, даже если они молчат», — рассказывает сексолог Александра Миллер.

Не секрет, что каждый из нас несет определенную энергетику. Порой бывает так: внешне человек красив, ухожен, с прекрасным телом, но расслабиться с ним не удается, повисает пауза. Тут явно не до близости.

«Избегать стоит и закомплексованных персонажей, которые беспрестанно критикуют себя и всех вокруг. Не исключено, что такой персонаж может добраться и до вашей неидеальной складки на теле во время секса», — подмечает эксперт.

А вот маркеры, по которым на форумах женщины пытаются вычислить плохих любовников, сексолог опровергла. Она развеяла самые популярные мифы.