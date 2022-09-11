Часто женщина судит о спутнике по тому вниманию, какое он ей уделяет. Но эксперт советует опираться на другие моменты, советует woman.ru.
Как еще в ресторане понять, что мужчина – плохой любовник: сексолог развеяла три мифа
На женских форумах полным-полно советов, которые объясняют, как раскусить, насколько мужчина хорош в постели. Понять это можно еще в ресторане — и примеров множество. Кто-то уверен, что если мужчина тороплив в еде, то также он поведет себя в постели. А другие считывают потенциального любовника, если он не стремится ухаживать за дамой или недостаточно щедр.
«Качественный секс — это в первую очередь совместимость людей в запахе, прикосновениях, взглядах, чувстве юмора. По мелким деталям можно увидеть, насколько людям в принципе комфортно вместе, даже если они молчат», — рассказывает сексолог Александра Миллер.
«Ничего иного от такого мужчины вы не увидите. Он уверен, что цветы завянут, бриллианты – для снобов. Такой любовник предпочитает непритязательных, самостоятельных, но очень ухоженных женщин. И если мужчина поймет, что никаких вложений не нужно, то он может показать себя во всей красе. Хотя связываться с ними – дело не самое благодарное», – рассказывает сексолог.
Обед обедом, а в интимные моменты в человеке просыпается животный инстинкт. И как он его реализует, зависит не от его этикета, а лишь от раскрепощенности и умении получать наслаждение. Кто умеет получать – непременно разделит с вами этот момент.