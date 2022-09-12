Стилист назвала самый старящий цвет: угадаете, какой?

Модников и модниц всегда интересовали лайфхаки, которые как-то корректируют внешность. И это неудивительно: подбирая образ, мы всегда хотим выглядеть молодо и стильно. Многие считают, что эффекта похудения или омоложения можно добиться лишь с помощью особого фасона и длины. Именно поэтому редко кто обращает внимание на оттенки одежды, искренне считая, что они не имеют никакого значения.

Оказалось, что существует целый перечень цветов, которые остро противопоказаны тем, кто боится накинуть себе лишних лет. В них входит горчичный, оливковый, желтый и… черный! Узнав о том, что самый элегантный и строгий цвет на свете на самом деле является Троянским конем, мы сначала не поверили. А потом прислушались к словам британской стилистки Мелиссы Лунд.

Оказалось, что любимый цвет Одри Хепберн действительно визуально нас старит. По словам модного эксперта, это связано с тем, что с возрастом у людей цвет волос, кожи и глаз становится светлее. Поэтому носить черный цвет совершенно невыгодно.

«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», — рассказала Лунд английской газете Express.