Вы ни за что не поверите, о каком оттенке рассказала британская стилистка Мелисса Лунд, пишет woman.ru.
Стилист назвала самый старящий цвет: угадаете, какой?
Модников и модниц всегда интересовали лайфхаки, которые как-то корректируют внешность. И это неудивительно: подбирая образ, мы всегда хотим выглядеть молодо и стильно. Многие считают, что эффекта похудения или омоложения можно добиться лишь с помощью особого фасона и длины. Именно поэтому редко кто обращает внимание на оттенки одежды, искренне считая, что они не имеют никакого значения.
Оказалось, что существует целый перечень цветов, которые остро противопоказаны тем, кто боится накинуть себе лишних лет. В них входит горчичный, оливковый, желтый и… черный! Узнав о том, что самый элегантный и строгий цвет на свете на самом деле является Троянским конем, мы сначала не поверили. А потом прислушались к словам британской стилистки Мелиссы Лунд.
Оказалось, что любимый цвет Одри Хепберн действительно визуально нас старит. По словам модного эксперта, это связано с тем, что с возрастом у людей цвет волос, кожи и глаз становится светлее. Поэтому носить черный цвет совершенно невыгодно.
«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста», — рассказала Лунд английской газете Express.
Чтобы выглядеть визуально моложе, специалист посоветовала женщинам старше 50 лет выбирать цветовую гамму в одежде тщательнее. Например, присмотреться к одежде коричневого цвета. Также стилист порекомендовала исключить из своего гардероба обувь на шпильке, поскольку в данном возрасте необходимо заботиться о здоровье ног. Плюс ко всему, обувь на шпильке, к сожалению, смотрится отчаянной попыткой казаться моложе. Стилист отмечает, что есть способы выглядеть куда более элегантно без риска переломать себе ноги: вместо них она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком блочном каблуке.