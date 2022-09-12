Неожиданно: ученые выяснили, что лучше для похудения – плотный завтрак или сытный ужин

Как выяснили исследователи из Шотландии, время приема самой калорийной за день порции еды – утром или вечером – не влияет на скорость метаболизма и результаты похудения. Однако с некоторой оговоркой.

В исследовании участвовали 30 человек с избыточным весом и ожирением, но при этом их можно было назвать относительно здоровыми – у них не было серьезных заболеваний. Среди них 16 мужчин и 14 женщин, средний возраст – чуть более 50 лет. Добровольцев разделили на две группы и посадили на диету, для чистоты эксперимента предоставив одинаковый рацион на день – 30 процентов белков, 35 процентов углеводов, 35 процентов жиров.

В течение четырех недель одна группа отдавала предпочтение плотному завтраку – 45% калорий употребляла утром, 35% – на обед и 20% на ужин. Вторая группа делала ровно наоборот – самая обильная еда приходилась на ужин. Далее режим питания групп менялся на противоположный.