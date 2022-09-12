После свадьбы Прилучного Муцениеце показала своего нового мужчину

Российская актриса и бывшая супруга кинозвезды Павла Прилучного Агата Муцениеце вызвала радостное волнение в Сети, опубликовав в своем микроблоге свое фото с новым возлюбленным.

Пользователи отмечают, что пережившая развод Муцениеце не стала долго горевать, и после восьми лет законного брака и трудного развода нашла себе нового партнера. Известно, что у Прилучного и Муцениеце растут двое детей, которым вместе с родителями пришлось пережить не лучшие моменты. Однако теперь оба родителя, кажется счастливы.

Напомним, что Прилучный недавно женился во второй раз на актрисе Зепюр Брутян, теперь же стоит ждать и нового брака Агаты. В этом уверены пользователи, которым понравился сделанный на лугу снимок Агаты с приятным молодым человеком.