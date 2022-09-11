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LIMON В НАРВЕ ⟩ Украинская группа Onuka раскачала Нарву: артисты трижды поблагодарили жителей Эстонии за поддержу их страны

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Эдгар Гергель Ремо Тынисмяэ
Украинская группа Onuka раскачала Нарву: артисты трижды поблагодарили жителей Эстонии за поддержу их страны
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Фото: Remo Tõnismäe

В воскресенье в полдень нарвским завтраком завершился четырехдневный фестиваль Station Narva. Главным концертным днем по праву можно назвать субботу, 10 сентября, когда на главной арене в особенный для Украины день выступила украинская электро-фолк-группа Onuka, созданная в 2013 году.

Российских артистов в этом году на Station Narva по понятным причинам не наблюдалось. Хедлайнером третьего фестивального дня совершенно точно можно назвать группу Onuka, чьи видео набирают многомиллионные просмотры на Youtube.

Посетителей на Station Narva в этот раз существенно меньше, чем в прошлые годы. Это было особенно заметно во второй день фестиваля, на третий день украинская группа Onuka спасла ситуацию, у сцены в Кренгольском квартале не было свободных мест.

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