LIMON В НАРВЕ ⟩ Украинская группа Onuka раскачала Нарву: артисты трижды поблагодарили жителей Эстонии за поддержу их страны

В воскресенье в полдень нарвским завтраком завершился четырехдневный фестиваль Station Narva. Главным концертным днем по праву можно назвать субботу, 10 сентября, когда на главной арене в особенный для Украины день выступила украинская электро-фолк-группа Onuka, созданная в 2013 году.
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Российских артистов в этом году на Station Narva по понятным причинам не наблюдалось. Хедлайнером третьего фестивального дня совершенно точно можно назвать группу Onuka, чьи видео набирают многомиллионные просмотры на Youtube.