LIMON В НАРВЕ ⟩ Народ ликует, в город приехала звезда и икона эстонского шоубиза Анне Вески: кого здесь еще любят и ждут?

Любой концерт Анне Вески в Эстонии проходит с аншлагом. Русскоязычный город Нарва не является исключением, здесь любят артистку, несут ей цветы и громко аплодируют после каждой песни. Туристы из других городов, не владеющие русским, тоже смогли насладиться 45-минутным выступлением, ведь Вески традиционно поет и говорит на двух языках. «Если бы мы знали, что столько будет цветов, приехали бы на машине побольше», – сказала Анне Вески своим поклонникам.

Теплым солнечным осенним днем на концерт пришли очень разные люди: бабушки, семьи с детьми, мужчины средних лет и эффектные красавицы. Очень много гостей на концерте было с собаками. Кажется, что они пошли на прогулку с домашним питомцем, а оказались на концерте Анне Вески. На самом деле, Эстония пока еще не достигла такого уровня толерантности по отношению к собакам, как, например, Финляндия или Швеция. Там собаки наравне с людьми: хозяева берут их с собой в рестораны, магазины, на работу. Поэтому очень здорово, что именно в Нарве такое хорошее и европейское отношение к домашним животным.