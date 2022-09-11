ПРОСТО ВАУ! ⟩ Эстонский дизайнер Диана Денисова появилась на Vintage Weekend в Хаапсалу в ослепительной красоты нарядах

Участники этого красочного мероприятия оделись в одежду прошлых лет и превратили эстонский курортный городок в яркий модный подиум. Автомобили в стиле ретро тоже съехались в Хаапсалу, чтобы в очередной раз проехаться по главной улице, гудя клаксонами, под апплодисменты и восхищенные взгляды зевак, снимающих шествие на телефоны.

Эстонский дизайнер Диана Денисова с подружками каждый год приезжает из Таллинна в Хаапсалу, чтобы себя показать и на других посмотреть.

Сочные фотографии Диана разместила в Инстаграме. «Есть в Эстонии чудесный курортный городок – Хаапсалу. И это именно то место, где вот уже в 18-й раз жители и гости встречаются на празднике «Дни ностальгии».

Главное событие этого праздника – парад старых авто. Это зрелище, скажу я вам! Как написала моя подружка, «ретроавтомобили просто покрыты любовью и обожанием своих обладателей». Жаль, в карусели для фотографий не хватило места, но в сторис я покажу вам эту красоту.