11 сентября в Хаапсалу по традиции прошли Дни ностальгии, которые в этом году получили официальное название Vintage Weekend.
ПРОСТО ВАУ! ⟩ Эстонский дизайнер Диана Денисова появилась на Vintage Weekend в Хаапсалу в ослепительной красоты нарядах
Участники этого красочного мероприятия оделись в одежду прошлых лет и превратили эстонский курортный городок в яркий модный подиум. Автомобили в стиле ретро тоже съехались в Хаапсалу, чтобы в очередной раз проехаться по главной улице, гудя клаксонами, под апплодисменты и восхищенные взгляды зевак, снимающих шествие на телефоны.
Эстонский дизайнер Диана Денисова с подружками каждый год приезжает из Таллинна в Хаапсалу, чтобы себя показать и на других посмотреть.
Сочные фотографии Диана разместила в Инстаграме. «Есть в Эстонии чудесный курортный городок – Хаапсалу. И это именно то место, где вот уже в 18-й раз жители и гости встречаются на празднике «Дни ностальгии».
Главное событие этого праздника – парад старых авто. Это зрелище, скажу я вам! Как написала моя подружка, «ретроавтомобили просто покрыты любовью и обожанием своих обладателей». Жаль, в карусели для фотографий не хватило места, но в сторис я покажу вам эту красоту.
А вот посмотреть на эти машины гости праздника приходят не просто так, они приходят в образах «того» времени. Причем до прошлого года это были 80-е года прошлого века, в этом году уже нет таких строгих ограничений – можно было выбирать любой стиль прошлого века. Да и название праздника официально изменили, теперь это Vintage Weekend. И милицейские формы запретили. Ну да ладно, главное, что праздник остался. Кстати, на защиту его (а были сообщения об отмене) встали все жители Хаапсалу, и не только.
Готовятся к празднику заранее. Ведь это не маскарад. Люди приходят в реальных винтажных костюмах, подбирают правильные (или почти) образы того времени.
Длинное платье – так любимый в свое время кримпленчик. Мы, взрослые девочки, помним что это такое. А красное – что-то с лавсаном. Покалывается, но как сидит!» - подписала снимки Диана.
А вот и фотографии ретроавтомобильчиков. Любуемся!
Инстаграм полон снимков с Vintage Weekend. Вы жалеете, что не поехали в Хаапсалу?
А какая эпоха прошлого вам по душе?