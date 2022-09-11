LIMON В НАРВЕ ⟩ Галерея: город не спал до утра. Народ плясал под песни Аллегровой и Меладзе

Днем катание на лодочках по каналам Нарвской Венеции, уха и пицца, вечером именитые эстонские и украинские артисты на главных аренах фестиваля в Кренгольмском квартале, а ночью – танцы под лучшие хиты от Валерия Меладзе, Ирины Аллегровой и других ярких звезд 90-х под открытым небом в арт-кафе «Ро-Ро» на берегу реки Нарвы. Две девушки-диджея в леопардовых платьях разогрели публику до предела. «Ловите момент, а то сейчас придет Дан (другой диджей – Прим.ред.) и всё испортит», – сказали они со сцены. Таким выдался третий день фестиваля Station Narva, отмечающий пятый день рождения в этом году.