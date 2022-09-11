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LIMON В НАРВЕ ⟩ Галерея: город не спал до утра. Народ плясал под песни Аллегровой и Меладзе

Эдгар Гергель Ремо Тынисмяэ
Галерея: город не спал до утра. Народ плясал под песни Аллегровой и Меладзе
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Фото: Remo Tõnismäe

Третий день фестиваля Station Narva завершился грандиозной афтепати в уютном арт-кафе «Ро-Ро» на берегу реки Нарвы. Это место для свободомыслящих людей, которые хотят провести время в непринужденной обстановке. Участников фестиваля доставляли в «Ро-Ро» специальными автобусами совершенно бесплатно. 

Днем катание на лодочках по каналам Нарвской Венеции, уха и пицца, вечером именитые эстонские и украинские артисты на главных аренах фестиваля в Кренгольмском квартале, а ночью – танцы под лучшие хиты от Валерия Меладзе, Ирины Аллегровой и других ярких звезд 90-х под открытым небом в арт-кафе «Ро-Ро» на берегу реки Нарвы. Две девушки-диджея в леопардовых платьях разогрели публику до предела. «Ловите момент, а то сейчас придет Дан (другой диджей – Прим.ред.) и всё испортит», – сказали они со сцены. Таким выдался третий день фестиваля Station Narva, отмечающий пятый день рождения в этом году. 

Нарвитяне и гости города танцевали, забирались на сцену, выпивали и подпевали. Этой ночью на медленный танец приглашались все пары. «Мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами – мы абсолютно не против», – заявили со сцены всё те же яркие девушки-диджеи. 

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