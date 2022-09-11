Американская мечта: Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США

Кардашьян также ответила на несколько вопросов и рассказала о личном стиле, питании, попадании в "высшее общество" и проблемах с уверенностью в себе. Самые интересные высказывания собрали в нашем материале.

О своем трудоголизме

Думаю, я всегда буду чувствовать, что мне еще есть что доказывать. Даже если только самой себе. Мое следующая большая цель — окончить юридическую школу, я уже на полпути к этому. Это действительно отнимает много времени. Я должна заниматься два часа каждый день с профессором. У меня нет выходных из-за этого.

О личном стиле

Вещи, которые я ношу, кажутся реалистичными. Всегда можно найти похожий предмет гардероба или решение, как носить что-то в похожем стиле. Мне кажется, это находит отклик. Это кажется достижимым.

О попадании в "высшее общество"

Мне кажется, что, когда я была с Канье [Уэстом], и он представлял меня разным людям, это определенно заставило многих проявить другой уровень уважения.

О своем таланте

Я думаю, что мой талант заключается в маркетинге, стоящем за продажей товаров. А также в знании того, чего хочет клиент, и в том, чтобы это казалось осуществимым, но в то же время и немного недостижимым. Я бы не сказала, что это талант. Я думаю, что это немного магии и деловой смекалки. Может быть, это и есть талант, я не знаю.

О своей стеснительности

У меня проблема с уверенностью в себе. Я всегда была склонна к самоуничижению, я стесняюсь, если дело доходит до того, что надо рассказывать о себе, описывать себя. У меня также есть проблемы с тем, чтобы говорить людям "нет". Поэтому я ненавижу, когда люди просят меня о чем-то.

О гламурной цели

Моя гламурная цель — всегда выглядеть подтянутой.

О том, что ест на завтрак