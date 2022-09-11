Ты тоже до сих пор недоумеваешь, как брюки одного и того же размера в разных магазинах кажутся то гигантскими, то микроскопическими? Шопинг превращается в какой-то квест: даже в любимой марке, размерная сетка которой тебе подходит, может случиться казус. А значит, придется примерить 5-7 брюк, чтобы найти «те самые»... Или нет?
Как понять, подойдут ли джинсы, не примеряя их: лайфхак изменит твою жизнь!
В Сети стал вирусным ролик, на котором девушка объясняет: чтобы понять, подходят ли тебе джинсы, не примеряя их, нужно просто обернуть их «талию» вокруг шеи. Если брюки не сходятся, они малы. Если края находят друг на друга, значит, они велики. Если соприкасаются, как будто ты застегиваешь на шее чокер, — размер идеален.
Пользователи подтверждают, что лайфхак работает! Многие даже знали о нем давным-давно, кому-то рассказала мама, с кем-то поделились знакомые, работающие в магазинах одежды. Но есть важное исключение: трюк с джинсами эффективен при среднем телосложении, в отдельных случаях брюки все-таки придется примерять. Но попробовать в любом случае стоит: представь, сколько времени ты сможешь сэкономить во время шоппинга! И даже если все равно захочешь отправиться в примерочную, одну и ту же модель в трех размерах брать с собой уже не обязательно, пишет thevoicemag.ru.
Есть и другие фишки при выборе джинсов, которыми стилисты делятся в соцсетях. Например, если ты выбираешь модель скинни, то перед примеркой попробуй провести внутри штанин рукой со сжатым кулаком. Если кисть свободно перемещается и может выйти без проблем, значит, джинсы должны подойти. Если кулак не проходит, то нога тоже не поместится.