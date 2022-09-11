Как понять, подойдут ли джинсы, не примеряя их: лайфхак изменит твою жизнь!

В Сети стал вирусным ролик, на котором девушка объясняет: чтобы понять, подходят ли тебе джинсы, не примеряя их, нужно просто обернуть их «талию» вокруг шеи. Если брюки не сходятся, они малы. Если края находят друг на друга, значит, они велики. Если соприкасаются, как будто ты застегиваешь на шее чокер, — размер идеален.

Пользователи подтверждают, что лайфхак работает! Многие даже знали о нем давным-давно, кому-то рассказала мама, с кем-то поделились знакомые, работающие в магазинах одежды. Но есть важное исключение: трюк с джинсами эффективен при среднем телосложении, в отдельных случаях брюки все-таки придется примерять. Но попробовать в любом случае стоит: представь, сколько времени ты сможешь сэкономить во время шоппинга! И даже если все равно захочешь отправиться в примерочную, одну и ту же модель в трех размерах брать с собой уже не обязательно, пишет thevoicemag.ru.