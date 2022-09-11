Пожалуй, нет на свете еды вкуснее, чем жареная картошечка. Да, блюдо калорийное, но зато какое аппетитное! При этом одни любят, чтобы кусочки были мягкими и полурассыпчыми, другие предпочитают более сухие и румяные, третьи и вовсе картошку без поджаристой хрустящей корочки всерьез не воспринимают. Сегодня разберемся, как научиться именно такому варианту. Как ни крути, для многих он более предпочтительный.
Как пожарить хрустящую картошку на сковороде
Казалось бы, какие могут быть трудности в приготовлении этого простейшего блюда? Но даже опытные хозяйки не всегда могут похвастаться идеальным вкусом и консистенцией готового картофеля. Что уж говорить о новичках… В данной статье редакция «Со Вкусом» расскажет о простых поварских приемах: как пожарить хрустящую картошку на сковороде, с чем ее лучше подавать и как придать тот самый аромат. Запоминаем и тренируемся!
Подготовка перед жаркой
Хрустящая корочка получается только в том случае, если на сковородке будет только один слой картофеля. Нарезанные дольки при этом должны быть одинакового размера.
Важно помнить, что во время жарки дольки развалятся, если в них будет много крахмала. Чтобы убрать его излишки, замочите очищенный картофель в воде. Оставьте картошку в холодной жидкости хотя бы на минут 20. Далее вымоченный продукт промокните бумажным (тканевым) полотенцем со всех сторон. Мокрый продукт выкладывать на сковороду нельзя, иначе он сразу же пригорит.
Правильная жарка картофеля
Закидывайте дольки картошки только на хорошо разогретую сковороду. Затем жарьте на большом огне. И не трогайте блюдо ближайшие 5 минут. Тогда овощ будет именно поджариваться, а не вариться или тушиться. Далее уменьшайте газ до среднего, не перемешивая. Это одно из основных правил успешно поджаренного картофеля.
В самом начале солить блюдо не рекомендуется. Дело в том, что под действием соли картошка размягчается, а значит, к концу готовки непременно превратится в кашу. Солите и перчите за несколько минут до выключения плиты.
Не стоит также часто перемешивать картофель. Делайте это лишь для того, чтобы избежать пригорания: от 3 до 5 раз за всё время готовки. Сковорода при этом должна быть правильной: с толстым дном и краями повыше. Идеально, если она будет из чугуна, но подойдет и стальная с утолщенным дном.
С чем готовить и как подавать жареную картошку?
Идеальные союзники для жареной картошки — это практически все грибы (в частности шампиньоны), баклажаны, болгарский перец и лук. В некоторых рецептах активно используют чеснок и лавровый лист. Добавки специфические, поэтому тут уже на любителя. Некоторые повара для яркого цвета добавляют паприку и куркуму, а для усиления вкуса — немного сахара.
После жарки картофель лучше выложить на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Картошки с добавками и соусами это не касается. Для аромата посыпьте готовое блюдо петрушкой или укропом и подавайте с сезонными овощами. Ну а если за окном зима, доставайте из запасов квашеную капусту или помидорчики и наслаждайтесь.
Состав картофеля
Конечно, после такой термической обработки большая часть полезных веществ и витаминов, что содержатся в картофеле, теряется. Но что-то да остается. Этот овощ богат витаминами С, РР, В, К, Е. Также в нём много фолиевой кислоты, солей фосфора, магния и калия. Корнеплод считается полезным продуктом при проблемах со стулом, отечностью и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Что по поводу калорий, то цифра не особо приятная. В среднем в 100 г жареной картошки содержится 300 кКал. Впрочем, всего хорошего в меру — если не съедать ведро картофеля за раз, то пользы такой обед принесет больше, чем вреда. А если еще взять в учет невероятное гастрономическое удовольствие, то это весомый аргумент в пользу жареной картошки.