Как пожарить хрустящую картошку на сковороде

Не стоит также часто перемешивать картофель. Делайте это лишь для того, чтобы избежать пригорания: от 3 до 5 раз за всё время готовки. Сковорода при этом должна быть правильной: с толстым дном и краями повыше. Идеально, если она будет из чугуна, но подойдет и стальная с утолщенным дном.

С чем готовить и как подавать жареную картошку?

Идеальные союзники для жареной картошки — это практически все грибы (в частности шампиньоны), баклажаны, болгарский перец и лук. В некоторых рецептах активно используют чеснок и лавровый лист. Добавки специфические, поэтому тут уже на любителя. Некоторые повара для яркого цвета добавляют паприку и куркуму, а для усиления вкуса — немного сахара.

После жарки картофель лучше выложить на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Картошки с добавками и соусами это не касается. Для аромата посыпьте готовое блюдо петрушкой или укропом и подавайте с сезонными овощами. Ну а если за окном зима, доставайте из запасов квашеную капусту или помидорчики и наслаждайтесь.

Состав картофеля

Конечно, после такой термической обработки большая часть полезных веществ и витаминов, что содержатся в картофеле, теряется. Но что-то да остается. Этот овощ богат витаминами С, РР, В, К, Е. Также в нём много фолиевой кислоты, солей фосфора, магния и калия. Корнеплод считается полезным продуктом при проблемах со стулом, отечностью и сердечно-сосудистых заболеваниях.