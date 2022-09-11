Турецкие отели начинают вводить штрафы за увлечение бесплатной едой по системе «все включено»

Конечно, шведский стол радует не только глаз, но и желудок. Но больше набирать огромное количество еды и оставлять половину недоеденной на тарелке не получится.

Бдительные сотрудники отеля следят за постояльцами. И если на тарелке останется больше половины еды — придется раскошелиться на штраф. При этом не имеет значения, человек просто пожадничал или еда оказалась невкусной (а это в силу специфики местной кухни и большого количества специй — не такая уж редкость).