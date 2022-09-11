Отдых в Турции очень популярен. Почему так — понять не сложно. Теплое солнце, ласковое море. И о питании можно не беспокоиться. Ведь система «все включено» предусматривает не только проживание в номере, но и питание в ресторане гостиницы, пишет all4soul.сom.
Турецкие отели начинают вводить штрафы за увлечение бесплатной едой по системе «все включено»
Турецкие отели начинают вводить штрафы за увлечение бесплатной едой по системе «все включено»
Конечно, шведский стол радует не только глаз, но и желудок. Но больше набирать огромное количество еды и оставлять половину недоеденной на тарелке не получится.
Бдительные сотрудники отеля следят за постояльцами. И если на тарелке останется больше половины еды — придется раскошелиться на штраф. При этом не имеет значения, человек просто пожадничал или еда оказалась невкусной (а это в силу специфики местной кухни и большого количества специй — не такая уж редкость).
Туристы активно делятся впечатлениями от такой новинки сезона. Но, судя, по всему, на достигнутом отельеры останавливаться не собираются… А что вы думаете по этому поводу?
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