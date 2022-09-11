ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ 55 ⟩ Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

«Уникальное сочетание только своих, особенных его харизмы, ума, силы с таким чувством меры и таким чувством такта… Прекрасный артист, яркий, заметный, но никогда ни капли позерства, ни перышка павлиньего хвоста, ни расталкивания локтями, ни перетягивания одеяла на себя», — так вспоминают о нем его друзья и коллеги.

Орлу было 55 лет. Он выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. С 1992 по 2010 год жил в Австралии. С 2010 года жил в Санкт-Петербурге и служил в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Снимался в сериалах «Тайны следствия-9», «Улицы разбитых фонарей-11», «Личные обстоятельства» и других.