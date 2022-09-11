Лето в Эстонии короткое, но теплых дней все же достаточно, чтобы ужинать на террасах, любуясь лучами заходящего солнца. С наступлением бабьего лета рестораны, где можно посидеть на улице, польpуются еще большим спросом - мы хотим продлить уходящее лето и поcмаковать аромат наступившей осени.
НАСЛАЖДАЕМСЯ БАБЬИМ ЛЕТОМ ⟩ Гастрономический гид Michelin отметил лучшие в Эстонии рестораны с террасами
Gianni, Таллинн
Ресторан Gianni
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Этот гостеприимный итальянский ресторан предлагает блюда на любой вкус - от кофе и пирожных до всех шедевров итальянской кухни. Расположитесь за одним из четырех столиков на террасе, за которой находится гладкий фасад здания из черного стекла, или пройдите в красивый сад атриума. Столик в этом ресторане нужно бронировать заранее, так как с 12 часов все столики заняты. В качестве бонуса можно забронировать маленькую оранжерею, рассчитанную на 4 гостей. Романтично!
Puri, Таллинн
Joice, Тарту
Ресторан Joice в Тарту
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Эта модная брассерия, расположенная в современном торговом центре в центре города, отличается привлекательной оживленной атмосферой и отличным коктейль-баром. Возьмите напиток и сразу же отправляйтесь на террасу, на которой тепло в любую погоду, поскольку сверху она закрыта тентом, а по бокам огорожена стеклом. Располагайтесь на серых ротанговых диванах или стульях в стиле бистро и наслаждайтесь креативными блюдами.
Moon, Таллинн
NOA, Таллинн