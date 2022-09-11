НАСЛАЖДАЕМСЯ БАБЬИМ ЛЕТОМ ⟩ Гастрономический гид Michelin отметил лучшие в Эстонии рестораны с террасами

Эта модная брассерия, расположенная в современном торговом центре в центре города, отличается привлекательной оживленной атмосферой и отличным коктейль-баром. Возьмите напиток и сразу же отправляйтесь на террасу, на которой тепло в любую погоду, поскольку сверху она закрыта тентом, а по бокам огорожена стеклом. Располагайтесь на серых ротанговых диванах или стульях в стиле бистро и наслаждайтесь креативными блюдами.

Вас тепло встретит очаровательная команда этого ресторана, расположенного всего в 10 минутах ходьбы от Старого города и в двух шагах от моря. Это уютное место с тремя ярко оформленными залами и внутренним двориком, который надежно защищен от ветров и непогоды. Насладитесь современной славянской кухней, приготовленной с большой любовью к гастрономии.

Расположенный на берегу моря NOA заслуженно пользуется популярностью у горожан и гостей эстонской столицы. Отсюда открывается вид на миллион - на Таллиннскую бухту и Финский залив. В зале ресторана окна от пола до потолка, но именно на террасе стоит пить кофе, шампанское, обедать или ужинать, чтобы получить наивысшее удовольствие и от трапезы, и от вида. Блюда из свежей рыбы здесь первоклассные, а под шум набегающих волн и запах соленого морского воздуха они кажутся еще вкуснее. Закаты здесь тоже легендарны - настолько, что на сайте ресторана даже ведется обратный отсчет времени до захода солнца.