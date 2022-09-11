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НАСЛАЖДАЕМСЯ БАБЬИМ ЛЕТОМ ⟩ Гастрономический гид Michelin отметил лучшие в Эстонии рестораны с террасами

Limon.ee
Гастрономический гид Michelin отметил лучшие в Эстонии рестораны с террасами
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Романтическая беседка для ужина в ресторане Gianni
Романтическая беседка для ужина в ресторане Gianni Фото: Соцсети

Лето в Эстонии короткое, но теплых дней все же достаточно, чтобы ужинать на террасах, любуясь лучами заходящего солнца. С наступлением бабьего лета рестораны, где можно посидеть на улице, польpуются еще большим спросом - мы хотим продлить уходящее лето и поcмаковать аромат наступившей осени.

Согласитесь, что может быть лучше, чем провести эти дни, сидя на террасе с освежающим и пузырящимся напитком в руке в ожидании великолепной трапезы? Инспекторы гида Мишлен нашли пять мест в Эстонии для еды на свежем воздухе и рекомендуют их нам.

Gianni, Таллинн

Ресторан Gianni

Соцсети

Этот гостеприимный итальянский ресторан предлагает блюда на любой вкус - от кофе и пирожных до всех шедевров итальянской кухни. Расположитесь за одним из четырех столиков на террасе, за которой находится гладкий фасад здания из черного стекла, или пройдите в красивый сад атриума. Столик в этом ресторане нужно бронировать заранее, так как с 12 часов все столики заняты. В качестве бонуса можно забронировать маленькую оранжерею, рассчитанную на 4 гостей. Романтично!

 

Puri, Таллинн

 
В гавани Haven Kakumäe находится этот блистательный ресторан под названием "Парус", что вполне уместно, поскольку сюда можно приплыть на яхте или катере. Свет свободно льется через окна от пола до потолка и проникает в каждый уголок ресторана, интерьер которого оформлен в скандинавском стиле. На первом месте в меню стоят морепродукты, и это естественный выбор, учитывая близость моря. Идите на террасу на втором этаже, чтобы послушать плеск волн и полюбоваться потрясающим видом на пристань. Это также идеальное место, чтобы наблюдать, как вечером солнце скрывается за горизонтом.

Joice, Тарту

Ресторан Joice в Тарту

Соцсети

Эта модная брассерия, расположенная в современном торговом центре в центре города, отличается привлекательной оживленной атмосферой и отличным коктейль-баром. Возьмите напиток и сразу же отправляйтесь на террасу, на которой тепло в любую погоду, поскольку сверху она закрыта тентом, а по бокам огорожена стеклом. Располагайтесь на серых ротанговых диванах или стульях в стиле бистро и наслаждайтесь креативными блюдами.

Вас тепло встретит очаровательная команда этого ресторана, расположенного всего в 10 минутах ходьбы от Старого города и в двух шагах от моря. Это уютное место с тремя ярко оформленными залами и внутренним двориком, который надежно защищен от ветров и непогоды. Насладитесь современной славянской кухней, приготовленной с большой любовью к гастрономии.

NOA, Таллинн

Расположенный на берегу моря NOA заслуженно пользуется популярностью у горожан и гостей эстонской столицы. Отсюда открывается вид на миллион -  на Таллиннскую бухту и Финский залив. В зале ресторана окна от пола до потолка, но именно на террасе стоит пить кофе, шампанское, обедать или ужинать, чтобы получить наивысшее удовольствие и от трапезы, и от вида. Блюда из свежей рыбы здесь первоклассные, а под шум набегающих волн и запах соленого морского воздуха они кажутся еще вкуснее. Закаты здесь тоже легендарны - настолько, что на сайте ресторана даже ведется обратный отсчет времени до захода солнца.
 
 
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