Эстонская светская львица Лийс Ласс (35 лет) уже несколько лет живет роскошной жизнью в Сингапуре, где работает в сфере недвижимости. Журналист Роальд Йохансон (автор передачи «Путешествия с Роальдом») приехал в гости к Лийс, пишет Elu24. Теперь мы знаем, какова ее жизнь в Сингапуре, кто ее муж и прилетает ли блондинка в Эстонию?
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DOCLE VITA ⟩ Бывшая светская львица Эстонии рассказывает о своей райской жизни и успешной работе в Сингапуре: берем пример?
Бывшая светская львица Эстонии рассказывает о своей райской жизни и успешной работе в Сингапуре: берем пример?
Лийс Ласс всегда предпочитала гламур, и не отказывается от дорогой жизни и сегодня. Лийс стала профи в сфере недвижимости в Сингапуре, стране, где действуют довольно строгие и жесткие законы, например, запрет на жевательную резинку и курение электронных сигарет.
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