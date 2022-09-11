DOCLE VITA ⟩ Бывшая светская львица Эстонии рассказывает о своей райской жизни и успешной работе в Сингапуре: берем пример?

Эстонская светская львица Лийс Ласс (35 лет) уже несколько лет живет роскошной жизнью в Сингапуре, где работает в сфере недвижимости. Журналист Роальд Йохансон (автор передачи «Путешествия с Роальдом») приехал в гости к Лийс, пишет Elu24. Теперь мы знаем, какова ее жизнь в Сингапуре, кто ее муж и прилетает ли блондинка в Эстонию?