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DOCLE VITA ⟩ Бывшая светская львица Эстонии рассказывает о своей райской жизни и успешной работе в Сингапуре: берем пример?

Elu24 Limon.ee
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Бывшая светская львица Эстонии рассказывает о своей райской жизни и успешной работе в Сингапуре: берем пример?
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Лийс Ласс
Лийс Ласс Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская светская львица Лийс Ласс (35 лет) уже несколько лет живет роскошной жизнью в Сингапуре, где работает в сфере недвижимости. Журналист Роальд Йохансон (автор передачи «Путешествия с Роальдом») приехал в гости к Лийс, пишет Elu24. Теперь мы знаем, какова ее жизнь в Сингапуре, кто ее муж и прилетает ли блондинка в Эстонию?

Лийс Ласс всегда предпочитала гламур, и не отказывается от дорогой жизни и сегодня. Лийс стала профи в сфере недвижимости в Сингапуре, стране, где действуют довольно строгие и жесткие законы, например, запрет на жевательную резинку и курение электронных сигарет.

Программа «Путешествия с Роальдлм» переносят зрителей в Сингапур, где без забот и печалей живет бывшая эстонская светская львица Лийс Ласс.
Программа «Путешествия с Роальдлм» переносят зрителей в Сингапур, где без забот и печалей живет бывшая эстонская светская львица Лийс Ласс. Фото: Roaldi retked
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