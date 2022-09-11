Устроила ловушку: стало известно, как Анджелина Джоли подло увела Брэда Питта от Энистон
В 2004 году звездная пара познакомилась на съемках фильма, тогда же появились слухи о проблемах в браке Питта и Энистон. А также муссировались слухи об интрижке актера и Анджелины Джоли.
В 2005 году в журнале US Weekly были опубликованы фотографии Брэда Питта, гуляющего на пляже Африки в компании с Джоли и ее маленького сына Мэддокса. Снимки парочки, которая словно была на свидании, добили Дженнифер Энистон, и она подала на развод.
«Мы получили фото, мы получили доказательство, у нас была сенсация мирового масштаба, дебют Бранджелины. А наводчиком была Анджелина», – написал Веннер.
Как пишут СМИ, Брэд Питт не собирался жениться на Джоли. Его устраивали отношения с Энистон, и тогда Джоли сделала ловушку на пляже. Спустя несколько месяцев после развода Питта и Энистон Джоли подтвердила, что ждет ребенка. В 2006 году стало известно о их романе, спустя годы пара расписалась, а уже в 2014 году – развелась.