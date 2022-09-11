Сенсационно: Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл принимают цветы у Виндзора

10 сентября прошла служба в честь нового короля Великобритании, а также страна продолжает отдавать дань памяти Елизавете II, пишет ELLE. На данный момент в Виндзорском замке произошло одно из самых обсуждаемых событий: воссоединение четы Уэльских и Сассекских.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совместно с Меган Маркл и принцем Гарри принимали цветы у ворот замка, а затем возлагали букеты в дань памяти королевы. Братья совершили первый выход в честь любимой бабушки, что назвали великолепным маркетингом со стороны Короля Карла III - начало правления с примирения в семействе!

Отметим, что последний раз легендарная четвёрка собиралась вместе 9 марта 2020 года. В этот раз две пары, которые находятся в жесточайшем конфликте, примирились и объединились на почве траура.

Для своих выходов Кейт и Меган предпочли чёрные платья и колготки в тон. Впервые герцогиня Сассекская не стала нарушать протокол, хотя ранее предпочитала появляться на публике с оголенными ногами.

Эксперты предполагают, что появление Меган — маркетинговый и дипломатический ход, на который решил пойти король Карл III. Вчера в своём официальном обращении нации он вновь протянул им оливковую ветвь, отметив свою любовь к паре.