«Подождите 19 сентября и все заглохнет»: забытое пророчество Жириновского потрясло Сеть

В Сети всплыло очередное предсказание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пользователи указывают, что высказывания скончавшегося около полугода назад политика часто сбываются, обретая значения пророчеств. В связи с этим очередная дата, названная им, вызывает пристальное внимание.

Так, за несколько месяцев до начала войны России в Украине покойный лидер ЛДПР заявил, что “хотел бы, чтобы 22-й год был годом мирным, но я люблю правду”.

Далее, как считают в Сети, он произнес фразу, касающуюся сроков окончания войны. Напомним, Жириновский заявил, что 2022-й станет годом, когда Россия “станет великой страной”. Читатели уверены, что говоря о “правде”, политик имел в виду войну в Украине, и его прогноз уже оказался точным.

Поэтому, уверены в Сети, стоит ждать и того, что сбудется следующая, брошенная как бы невзначай фраза, которую он озвучил в 2021-м. “Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года…когда будут выборы президента», – заявил тогда Жириновский.