РЕТРО ⟩ Vanilla Ninja вспоминает момент 16-летней давности: это самое оптимистичное видео за всю историю

Группа Vanilla Ninja поделилась воспоминаниями 16-летней давности с фанатами в социальных сетях. «Мы Rockstarz! Невероятно, но сегодня прошло уже 16 лет со дня выпуска нашего сингла», – написали они под фотографией, размещенной в Instagram.

«Чтобы напомнить вам об этом, мы публикуем нашу фотографию с нашим телохранителем из сумасшедшего музыкального клипа».

Пирет Ярвис добавила Elu24, что с того дня она хорошо помнит легендарную концертную площадку в Берлине, где был записан клип. «Это был захватывающий момент сам по себе. Также было здорово, что на съемку приехала парочка эстонских друзей. Например, брат Ленны Райдо, который снялся в этом видео». Пирет заявила, что, оглядываясь назад, это одно из самых оптимистичных видео Vanilla Ninja за всю историю.

Буквально на прошлой неделе группа Vanilla Ninja дала совместный концерт с рэпером nublu в Таллинне. Это был необыкновенный вечер, потому что Vanilla Ninja снова вышли на сцену спустя более 13 лет.