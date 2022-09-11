Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака

Лучше не планировать на этот день утомительных дел или долгих поездок. Стоит восстановить силы. В этом могут помочь какие-то оздоровительные или профилактические процедуры, но и просто побездельничать будет невредно.

Овен

Трудно сохранять спокойствие, даже если вы очень стараетесь. Эмоциональный фон нестабилен, вы более вспыльчивы, чем обычно, часто принимаете мелочи близко к сердцу, остро реагируете на любые пустяки. Все это не мешает вам сохранять хорошие отношения с окружающими. Люди, с которыми вы имеете дело, во многом идут навстречу, стараются сглаживать острые углы. День отлично подходит для того, чтобы взяться за какие-то непростые дела, решить сложные задачи. Направьте свою энергию в мирное русло, и вы удивитесь тому, сколько полезного успеете совершить к вечеру.

Телец

День смелых планов. Идеи, которые сегодня появляются у вас, вряд ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Неудивительно, что некоторые знакомые смотрят на вас с завистью. Впрочем, тех, кто искренне заинтересуется и с радостью предложит свою помощь в осуществлении задуманного все же гораздо больше. Возможны удивительные и даже судьбоносные совпадения. Например, вы можете встретить человека, по которому в последнее время сильно скучали, но даже себе не решались в этом признаться. Этот день подходит для того, чтобы восстановить старые связи. Не стесняйтесь проявлять инициативу.

Близнецы