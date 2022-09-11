Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. День отлично подходит для того, чтобы отдохнуть, развлечься, на время забыть о делах. Не стоит обсуждать серьезные вопросы или спорить о каких-то принципиальных вещах, если это можно отложить. Подождите немного, чуть позже найти общий язык станет гораздо проще, пишет Дворец.
Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака
Лучше не планировать на этот день утомительных дел или долгих поездок. Стоит восстановить силы. В этом могут помочь какие-то оздоровительные или профилактические процедуры, но и просто побездельничать будет невредно.
Овен
Трудно сохранять спокойствие, даже если вы очень стараетесь. Эмоциональный фон нестабилен, вы более вспыльчивы, чем обычно, часто принимаете мелочи близко к сердцу, остро реагируете на любые пустяки. Все это не мешает вам сохранять хорошие отношения с окружающими. Люди, с которыми вы имеете дело, во многом идут навстречу, стараются сглаживать острые углы. День отлично подходит для того, чтобы взяться за какие-то непростые дела, решить сложные задачи. Направьте свою энергию в мирное русло, и вы удивитесь тому, сколько полезного успеете совершить к вечеру.
Телец
День смелых планов. Идеи, которые сегодня появляются у вас, вряд ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Неудивительно, что некоторые знакомые смотрят на вас с завистью. Впрочем, тех, кто искренне заинтересуется и с радостью предложит свою помощь в осуществлении задуманного все же гораздо больше. Возможны удивительные и даже судьбоносные совпадения. Например, вы можете встретить человека, по которому в последнее время сильно скучали, но даже себе не решались в этом признаться. Этот день подходит для того, чтобы восстановить старые связи. Не стесняйтесь проявлять инициативу.
Близнецы
Отличный плодотворный день. Можно никуда не торопиться, вы все равно успеете даже больше, чем запланировали. С делами, казавшимися сложными, удается быстро справиться. Можно сосредоточиться на том, что долго не получалось. Вы поймете: чтобы добиться успеха, нужно воспользоваться каким-то новым методом. У вас для этого достаточно решительности и уверенности в себе. Радуют встречи со старыми друзьями. Они приносят приятные известия, находят способ поднять им настроение. Возможны неожиданные подарки. Обычно речь идет о каких-то недорогих, но выбранных с любовью вещах.
Рак
Не все идет по плану, день приносит много неожиданностей. В другое время это вас беспокоило бы и заставляло нервничать, но сегодня скорее радует. Вам нравится экспериментировать, пробовать что-то новое, и даже необходимость принимать важные решения в спешке не заставляет переживать. Это благоприятный день для общения с давними друзьями, родственниками, другими близкими людьми. Найдется масса интересных тем для разговора, да и новые планы могут появится. У вас много отличных идей. Кое-кто наверняка захочет помочь в их реализации.
Лев
Не все дается легко, и порой нужно приложить серьезные усилия, чтобы осуществить задуманное. Вас это ничуть не смущает: вы готовы потрудиться. Непреодолимых преград на пути не возникнет, с мелкими проблемами вы быстро справитесь. Радует поддержка старых знакомых. Благодаря им вы всегда чувствуете, что все делаете правильно. Это благоприятный день для влюбленных представителей знака. Он подходит для того, чтобы признаваться в своих чувствах, проявлять инициативу в романтических отношениях. Если вы захотите устроить особенное свидание, не бойтесь дать волю фантазии. Это произведет неизгладимое впечатление на любимого человека.
Дева
Какие бы планы вы ни строили на этот день, будьте готовы изменить их. Первая половина дня полна сюрпризов, каких-то неожиданных событий, известий, из-за которых придется отложить одни дела и сосредоточиться на других. Нельзя сказать, что вы в восторге от этого, но и жаловаться особенно не на что, потому что ситуация в целом складывается неплохо. Это отличный день для общения. Находится масса поводов для смеха, вы поднимаете настроение всем, с кем имеете дело. Понятно, почему многие хотят подружиться с вами, а кто-то может влюбиться с первого взгляда.
Весы
Что-то наверняка пойдет не по плану, но вы будете этому рады. День открывает массу новых возможностей; не хочется упустить ни одной. Возможны удивительные совпадения. Часто благодаря им вы понимаете, как решить вопросы, на которые долго не удавалось найти ответ. Возможны неожиданные встречи. Некоторые Весы случайно столкнутся с людьми, которых втайне мечтали увидеть. Будет шанс восстановить отношения, которыми когда-то дорожили. Но особенно торопиться с этим не стоит. Сначала разберитесь, чего вы на самом деле хотите.
Скорпион
В начале дня могут возникнуть какие-то досадные трудности. Мелкие недоразумения могут испортить настроение самым впечатлительным скорпионам, но, к счастью, ненадолго. Середина дня приносит приятные события и хорошие новости, дает шанс решить проблему, которая долго не давала покоя. Чем ближе вечер, тем проще ладить с окружающими. Часто вы с полуслова понимаете людей, с которыми прежде не могли найти общий язык. Если вы давно помириться с тем, с кем были в ссоре, сделайте это сегодня.
Стрелец
Лучше не вставать слишком рано, потому что утром вы можете быть более раздражительными и вспыльчивыми, чем обычно. Обсуждать любые важные вопросы стоит после полудня. Так вы сможете избежать долгих споров, да и решение, которое понравится всем, найдется гораздо быстрее. Рутинные дела, которые в другое время могли бы быстро утомить вас, во второй половине дня даются легко и не кажутся особенно скучными. Вам удается подойти к ним творчески, поэтому и в желающих помочь не будет недостатка. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Стрельцам.
Козерог
Подходящий день для решения вопросов, над которыми вы в последнее время размышляли. Если прежде нужно было сравнивать несколько вариантов, и вы колебались, выбирая лучший, сейчас совершенно ясно, как нужно действовать. Это вдохновляет вас, а вы находите способ подбодрить окружающих, если они сомневаются в успехе. Отличный день для встреч с друзьями. Можно пойти к ним в гости или устроить вечеринку у себя дома, да и совместная поездка оставит самое приятное впечатление. Вторая половина дня удачна с финансовой точки зрения, подходит для покупок и совершения сделок.
Водолей
Спокойный день. Вряд ли сегодня у вас будут серьезные причины волноваться. Поддержку звезд вы будете чувствовать с утра и до самого вечера. Уверенность в своих силах часто помогает достичь успеха. Даже столкнувшись с трудностями, вы не отступаете, продолжаете идти избранным путем и добиваетесь цели. Вероятны неожиданные визиты. Гости приносят хорошие новости или предложения, от которых не захочется отказываться. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или развития бизнеса. Чуть позже вы обязательно воплотите их в жизнь.
Рыбы
День сложится хорошо, если вы не станете слишком тревожиться. Сохраняйте спокойствие, даже если что-то пойдет не по плану, смотрите в будущее с оптимизмом. Сейчас многое зависит от вашей уверенности. Старайтесь не терять ее ни на минуту. Радует общение со старыми друзьями. Они предлагают что-то интересное, находят тысячу способов развеселить вас. Вторая половина дня – благоприятное время для любых творческих занятий. Некоторые Рыбы обнаружат, что обладают талантами, о которых прежде даже не догадывались.