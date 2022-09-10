Тайный кошелек и коллекция марок на 115 миллионов евро. Какое наследство оставила Елизавета II

Состояние Елизаветы называют довольно скромным – всего лишь 530 миллионов долларов. Правда, отмечается, что среди королей и королев она не могла похвастаться достатком, так как занимала в рейтинге лишь 12 строчку. Мало кому удастся обогнать лидера списка – тайского короля Рамы Х с его 43 миллиардами.

У королевы имелся тайный кошелек, куда приходила прибыль из герцогства Ланкастерского, и ее она могла тратить по своему усмотрению. Ежегодно он пополнялся на 20 миллионов фунтов (немногим более 23 миллионов евро). Монархиня с этой суммы выделяла деньги детям и внукам.

Самой же Елизавете достались от родителей поместье Сандрингем, замок Балморал и 70 миллионов фунтов стерлингов, а от мужа – ценные вещи на 10 миллионов.

К слову, королева заботилась о собственных накоплениях, и у нее был внушительный инвестиционный портфель, куда она вносила большую часть доходов. Коллекционирование почтовых марок тоже внесло большую лепту в ее состояние. Увлечение Елизаветы II, если бы она решилась распродать накопленное, принесло бы ей 100 миллионов фунтов стерлингов.