ВИДЕО ⟩ Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире

«Ведущая новостей Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире. Она поняла, что что-то не так, поэтому передала эстафету ведущей прогноза погоды, в то время как ее обеспокоенные коллеги звонили на 911», – говорится в видео, распространенном в социальных сетях.

Сама Чин также отреагировала на случившееся, подтвердив в соцсетях, что действительно перенесла инсульт. «Прежде всего, спасибо за ваши молитвы, беспокойство, сообщения, звонки. Я так благодарна и счастлива, что со мной все в порядке. Мои врачи убеждены, что в субботу утром у меня начался инсульт. Некоторые из вас это видели, и я извиняюсь за это. Это произошло на ровном месте. До передачи я чувствовала себя прекрасно. Но в первые несколько минут эфира что-то произошло.