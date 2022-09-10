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ВИДЕО ⟩ Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире

Limon.ee
Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире
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Телеведущая Джулия Чин, перенесшая инсульт в прямом эфире
Телеведущая Джулия Чин, перенесшая инсульт в прямом эфире Фото: Ekrānuzņēmums

Телеведущая из штата Оклахома, США, в прямом эфире перенесла инсульт, следует из видео, опубликованного в социальных сетях, а также из заявления самой женщины, пишет RUS TVNET.

«Ведущая новостей Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире. Она поняла, что что-то не так, поэтому передала эстафету ведущей прогноза погоды, в то время как ее обеспокоенные коллеги звонили на 911», – говорится в видео, распространенном в социальных сетях.

Сама Чин также отреагировала на случившееся, подтвердив в соцсетях, что действительно перенесла инсульт. «Прежде всего, спасибо за ваши молитвы, беспокойство, сообщения, звонки. Я так благодарна и счастлива, что со мной все в порядке. Мои врачи убеждены, что в субботу утром у меня начался инсульт. Некоторые из вас это видели, и я извиняюсь за это. Это произошло на ровном месте. До передачи я чувствовала себя прекрасно. Но в первые несколько минут эфира что-то произошло.

Сначала я частично потеряла зрение на один глаз. Чуть позже у меня онемела рука. Я поняла, что случилась беда, потому что мой рот перестал произносить слова, которые я видела на телесуфлере. Если вы смотрели, то видели, как отчаянно я пыталась вести передачу, но просто не могла произнести ни слова.

Мои коллеги поняли, что это ЧП, и вызвали помощь», – рассказывает телеведущая.

Она также призвала реагировать на инсульт с помощью теста FAST (Face Arm Speech Test, что в переводе значит «Лицо-Рука-Речь-Тест).

Суть этого теста состоит в следующем:

1. Просят пациента улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»).

2. Просят пациента поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.

3. Просят пациента сказать простую фразу. При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.

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