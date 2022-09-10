Телеведущая из штата Оклахома, США, в прямом эфире перенесла инсульт, следует из видео, опубликованного в социальных сетях, а также из заявления самой женщины, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире
«Ведущая новостей Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире. Она поняла, что что-то не так, поэтому передала эстафету ведущей прогноза погоды, в то время как ее обеспокоенные коллеги звонили на 911», – говорится в видео, распространенном в социальных сетях.
Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022
Сама Чин также отреагировала на случившееся, подтвердив в соцсетях, что действительно перенесла инсульт. «Прежде всего, спасибо за ваши молитвы, беспокойство, сообщения, звонки. Я так благодарна и счастлива, что со мной все в порядке. Мои врачи убеждены, что в субботу утром у меня начался инсульт. Некоторые из вас это видели, и я извиняюсь за это. Это произошло на ровном месте. До передачи я чувствовала себя прекрасно. Но в первые несколько минут эфира что-то произошло.
Сначала я частично потеряла зрение на один глаз. Чуть позже у меня онемела рука. Я поняла, что случилась беда, потому что мой рот перестал произносить слова, которые я видела на телесуфлере. Если вы смотрели, то видели, как отчаянно я пыталась вести передачу, но просто не могла произнести ни слова.
Мои коллеги поняли, что это ЧП, и вызвали помощь», – рассказывает телеведущая.
Она также призвала реагировать на инсульт с помощью теста FAST (Face Arm Speech Test, что в переводе значит «Лицо-Рука-Речь-Тест).
Суть этого теста состоит в следующем:
1. Просят пациента улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»).
2. Просят пациента поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается.
3. Просят пациента сказать простую фразу. При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.