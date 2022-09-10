Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее сын Чарльз, взявший титулованное имя Карл III, попросил принца Гарри посетить церемонию погребения без Меган Маркл, пишет Стархит.
Король Карл III попросил Меган Маркл не приезжать на похороны Елизаветы II
Как сообщает источник, сын Чарльза и Дианы, принц Гарри, узнав о трагическом событии, намеревался вместе с женой Меган Маркл отправиться в Балморал. Однако отец не хочет видеть невестку на значимом для семьи событии. По его мнению, в замке будут не рады актрисе.
«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время», – поделился инсайдер.
Чтобы проститься с бабушкой, принцу Гарри пришлось искать собственный самолет. Ему отказали в посадке на борт авиалайнера. При этом остальные члены королевской семьи (принцы Уильям, Эдуард и Эндрю) отправились в Шотландию на воздушном судне ВВС Великобритании.
Супруг Меган Маркл прибыл в замок уже после смерти монарха. Один из пассажиров самолета, на котором летел 37-летний Гарри, поделился своими мыслями. «Было так грустно видеть его без других членов королевской семьи, которые могли бы его утешить», – рассказал он.
Отношения между своенравной парой и королевской семьей накалились давно. Решение Гарри и Меган отойти от должности старших членов монаршеской династии и переехать в США вызвало раскол в отношениях.
Незадолго до смерти королевы 41-летняя Меган Маркл заявила, что не хочет поддерживать связь с принцем Чарльзом. Терпение отца Гарри лопнуло, и он обратился к юристам, чтобы подать в суд на бывшую актрису и привлечь ее к ответственности.