Король Карл III попросил Меган Маркл не приезжать на похороны Елизаветы II

Как сообщает источник, сын Чарльза и Дианы, принц Гарри, узнав о трагическом событии, намеревался вместе с женой Меган Маркл отправиться в Балморал. Однако отец не хочет видеть невестку на значимом для семьи событии. По его мнению, в замке будут не рады актрисе.

«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время», – поделился инсайдер.

Чтобы проститься с бабушкой, принцу Гарри пришлось искать собственный самолет. Ему отказали в посадке на борт авиалайнера. При этом остальные члены королевской семьи (принцы Уильям, Эдуард и Эндрю) отправились в Шотландию на воздушном судне ВВС Великобритании.

Супруг Меган Маркл прибыл в замок уже после смерти монарха. Один из пассажиров самолета, на котором летел 37-летний Гарри, поделился своими мыслями. «Было так грустно видеть его без других членов королевской семьи, которые могли бы его утешить», – рассказал он.

Отношения между своенравной парой и королевской семьей накалились давно. Решение Гарри и Меган отойти от должности старших членов монаршеской династии и переехать в США вызвало раскол в отношениях.