Во второй день юбилейного фестиваля Station Narva в Кренгольмском квартале было с десяток концертов эстонских знаменитостей, но наиболее долгожданным для нарвитян оказалось выступление группы из Британии Red Snapper.
ВИДЕО ⟩ В надежде на мир и с гордостью за Нарву: с каким настроением гости приходят на Station Narva
Концертная программа 9 сентября началась в шесть часов вечера, а длилась до поздней ночи, последние выступления артистов завершались уже после полуночи. Мужчины шли на фестиваль целенаправленно – Евгений привел своих детей, чтобы те насладились творчеством его любимой группы Red Snapper, настроение у этой мужской компании было замечательное. Антон и вовсе поделился воспоминаниями об этом британской группе. Пришедшие на фестиваль Station Narva мечтают о мире и гордятся своим городом.
Что говорят о фестивале и городе Нарве пришедшие гости?
Евгений
– Вы сегодня сюда привели детей?
– Да, да!
– На Station Narva?
– Конкретно на Red Snapper.
– А вы в первый раз здесь на фестивале?
– Третий.
– Вам нравится?
– В этот раз скромненько, хотя, может, не везде был.
– Что вам еще нужно в этом году для счастья?
– Мир, хотя бы здесь.
Антон
– Нравится ли вам в этом году на Station Narva?
– Мне нравится, что организаторы не устают приглашать прям хороших артистов мирового уровня, вот сейчас звучит группа Red Snapper, на самом деле это одни из родоначальников эйсид-джаза. И то, что происходит сейчас, – это прямо какие-то ностальгические нотки для меня. Я был очень молодой и слышал на некоторых музыкальных каналах и по радио группу Red Snapper, были у кого-то кассеты. Сейчас, конечно, удивительно слушать в Нарве здесь на Кренгольме... Единственное, что людей мало, может, это, конечно, осень.
Вероника и Наталья
– Какие есть варианты, чтобы пригласить сюда как можно больше нарвитян в будущие годы?
Наталья: «Продолжать делать это хорошее дело, потому что такие важные и хорошие культурные события находят своих зрителей. Может быть и не нужно всех, нужно тех, кому это важно и дорого. И большое спасибо организаторам за то, что они год от года делают для нас этот праздник».
– Вы гордитесь тем, что фестиваль Station Narva назван в честь этого города и проходит здесь же?
Вероника: «Я всегда горжусь Нарвой и тем, что здесь происходит».
Ева и Ева
– Почему вам нравится Station Narva?
Ева (слева): «Можно повеселиться, хорошо провести время».
Ева (справа): «Хорошая музыка, можно с друзьями повеселиться, пообщаться, а, возможно, с кем-нибудь новым познакомиться».
– Почему Нарва – крутой город?
Ева (слева): «Потому что здесь всё круто, всякие мероприятия, всё классно».
Ева (справа): «Интересные мероприятия, хорошие люди, классный город в целом».
Лиза и Настя
– Почему вы привели сегодня сюда свою подругу?
Настя: «Так сложились обстоятельства... хороший фестиваль!».
– Почему и другим людям посоветуете сюда прийти уже в субботу?
Лиза: «Классная музыка, классная атмосфера, классные люди. Всё очень классное, обязательно нужно прийти».
– Что вам больше всего нравится в Нарве?
Настя: «Я здесь родилась, у меня не было выбора».
Лиза: «Выбор был, куда потом уйти или уехать, но пока лучше тут. Здесь так хорошо, спокойно, есть какой-то движ, не очень громкий, как в Таллинне, но всё равно очень классно».
9 и 10 сентября два исторических здания в Кренгольмском квартале –Нарвская арт-резиденция (NART) и Здание Управления Кренгольмской мануфактуры – с внутренним двором между ними превратились в объединенную фестивальную площадку Station Narva. Среди почти 25 исполнителей музыкальной программы есть всемирно известные артисты, а также эстонские легенды и будущие звезды. 10 сентября выступает украинская группа Onuka.
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