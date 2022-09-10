ВИДЕО ⟩ В надежде на мир и с гордостью за Нарву: с каким настроением гости приходят на Station Narva

Концертная программа 9 сентября началась в шесть часов вечера, а длилась до поздней ночи, последние выступления артистов завершались уже после полуночи. Мужчины шли на фестиваль целенаправленно – Евгений привел своих детей, чтобы те насладились творчеством его любимой группы Red Snapper, настроение у этой мужской компании было замечательное. Антон и вовсе поделился воспоминаниями об этом британской группе. Пришедшие на фестиваль Station Narva мечтают о мире и гордятся своим городом.

Что говорят о фестивале и городе Нарве пришедшие гости?

Евгений

Евгений с детьми Фото: Remo Tõnismäe

– Вы сегодня сюда привели детей?

– Да, да!

– На Station Narva?

– Конкретно на Red Snapper.

– А вы в первый раз здесь на фестивале?

– Третий.

– Вам нравится?

– В этот раз скромненько, хотя, может, не везде был.

– Что вам еще нужно в этом году для счастья?

– Мир, хотя бы здесь.

Антон

Антон Фото: Remo Tõnismäe

– Нравится ли вам в этом году на Station Narva?