ФОТО ⟩ Житель Таллинна оставил забавное послание нарушившему правила парковки водителю AS Ühisteenused

В группе Facebook житель Таллинна поделился фотографиями автомобиля AS Ühisteenused, который, по словам горожанина, нарушил правила парковки.

«В этой парковочной зоне надо ставить часики, а если вы этого не сделаете, то штраф 30 евро», – объясняют правила парковки, действующие на улице Пёорисе в Таллинне. «Пришел штрафовать нарушителей, а сам нарушает правила», – пишет автор.

Хотя один из комментаторов заявил, что это местный житель, под фотографиями развернулась дискуссия. «Сами придумали правила парковки и сами же плюют на них», – написал автор в комментариях. Некоторые писали, что стоит начать штрафовать автомобили AS Ühisteenused самостоятельно. «Сломайте систему. Выпишите штраф им сами», – успел написать один из них, когда автор оригинального поста опубликовал фотографию, сделанную несколько мгновений спустя.

Пользователя служебного автомобиля ждал забавный сюрприз.

А именно, кто-то самостоятельно выписал штраф на бумажке и сунул его под дворник машины. «Штраф за парковку в размере 9 999 999 999 999 евро», – говорилось на бумаге. «Вот это поворот!» – пошутили в комментариях.