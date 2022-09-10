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ФОТО ⟩ Житель Таллинна оставил забавное послание нарушившему правила парковки водителю AS Ühisteenused

Limon.ee
Житель Таллинна оставил забавное послание нарушившему правила парковки водителю AS Ühisteenused
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Фото: Facebook

В Таллинне один гражданин решил обратить внимание общественности на автомобиль AS Ühisteenused и самовольно «выписать штраф».

В группе Facebook житель Таллинна поделился фотографиями автомобиля AS Ühisteenused, который, по словам горожанина, нарушил правила парковки.

«В этой парковочной зоне надо ставить часики, а если вы этого не сделаете, то штраф 30 евро», – объясняют правила парковки, действующие на улице Пёорисе в Таллинне. «Пришел штрафовать нарушителей, а сам нарушает правила», – пишет автор.

Хотя один из комментаторов заявил, что это местный житель, под фотографиями развернулась дискуссия. «Сами придумали правила парковки и сами же плюют на них», – написал автор в комментариях. Некоторые писали, что стоит начать штрафовать автомобили AS Ühisteenused самостоятельно. «Сломайте систему. Выпишите штраф им сами», – успел написать один из них, когда автор оригинального поста опубликовал фотографию, сделанную несколько мгновений спустя.

Пользователя служебного автомобиля ждал забавный сюрприз.

А именно, кто-то самостоятельно выписал штраф на бумажке и сунул его под дворник машины. «Штраф за парковку в размере 9 999 999 999 999 евро», – говорилось на бумаге. «Вот это поворот!» – пошутили в комментариях.

Автор поста сообщил Elu24, что штраф выписал не он, но, по его словам, позвонил в AS Ühisteenused. «Недовольно сказали, что если они дают нам парковочные места, то сами могут парковаться бесплатно», – мужчина до сих пор ошарашен ответом.

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