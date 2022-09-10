ФОТО ⟩ Чиновники о неправильной парковке автомобиля российского посла: МУПО не имеет права начинать дело

В понедельник, 5 сентября, мы писали, что папарацци Elu24 заметили автомобиль российского посольства на парковке перед магазином А1000 в Ласнамяэ в Таллинне. Примечательно, что машина занимала места четырех легковых автомобилей.

На фотографиях видно, что автомобиль припаркован на парковочной линии, то есть занимает два парковочных места. Кроме того, он стоит на линии пересечения парковочных мест, а это означает, что автомобиль занял четыре парковочных места.