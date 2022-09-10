Сб, 10.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Чиновники о неправильной парковке автомобиля российского посла: МУПО не имеет права начинать дело

Limon.ee Анналийза Кёсс
,
Чиновники о неправильной парковке автомобиля российского посла: МУПО не имеет права начинать дело
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Valesti parkimine Varraku tänava A1000 Marketi parklas
Valesti parkimine Varraku tänava A1000 Marketi parklas Фото: Taavi Sepp

Папарацци Elu24 засняли неправильно припаркованный автомобиль российского посольства около шести часов вечера 5 сентября. Вопросами регулирования парковкой в ​​Таллинне занимается муниципальная полиция, но, оказывается, что у них нет оснований для возбуждения дела в случае транспортного средства с дипломатическим номером.

В понедельник, 5 сентября, мы писали, что папарацци Elu24 заметили автомобиль российского посольства на парковке перед магазином А1000 в Ласнамяэ в Таллинне. Примечательно, что машина занимала места четырех легковых автомобилей.

На фотографиях видно, что автомобиль припаркован на парковочной линии, то есть занимает два парковочных места. Кроме того, он стоит на линии пересечения парковочных мест, а это означает, что автомобиль занял четыре парковочных места.

Ключевые слова
Наверх