Папарацци Elu24 засняли неправильно припаркованный автомобиль российского посольства около шести часов вечера 5 сентября. Вопросами регулирования парковкой в Таллинне занимается муниципальная полиция, но, оказывается, что у них нет оснований для возбуждения дела в случае транспортного средства с дипломатическим номером.
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ФОТО ⟩ Чиновники о неправильной парковке автомобиля российского посла: МУПО не имеет права начинать дело
Чиновники о неправильной парковке автомобиля российского посла: МУПО не имеет права начинать дело
В понедельник, 5 сентября, мы писали, что папарацци Elu24 заметили автомобиль российского посольства на парковке перед магазином А1000 в Ласнамяэ в Таллинне. Примечательно, что машина занимала места четырех легковых автомобилей.