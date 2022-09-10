Прошлой ночью репортер Эда-Лийз Канн (43) родила третью дочь. Ребенок родился очень быстро, поэтому отец ребенка, Хальдо Оравас (61), не успел на роды. Но несмотря ни на что Эда-Лийз чувствует себя очень счастливой, пишет Elu24.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская телезвезда о рождении третьей дочери: не могла никому позвонить, чтобы позвать
Эстонская телезвезда о рождении третьей дочери: не могла никому позвонить, чтобы позвать
Репортер Kanal 2 Эда-Лийз Канн 9 сентября в 00:34 родила дочь. Срок родов был 13 сентября, но малышка решила родиться раньше. «Роды прошли быстро. Ребенок буквально вылетел», – рассказала Эда-Лийз Elu24. «В этот раз случилось так. Я не успела никому позвонить, все началось внезапно, и быстро закончилось. Роды прошли очень хорошо. Беременность тоже прошла отлично», – рассказала телезвезда.