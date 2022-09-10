Артистка балета Аге Окс вспоминает королеву как теплую личность, которая интересовалась балетом и удивляла своими знаниями, пишет Elu24.
Эстонская балерина вспоминает королеву Елизавету: она проверила сцену, постучав каблуком по ней...
Балерина Аге Окс долгое время была ведущей солисткой Английского национального балета и несколько раз встречалась с королевой. Окс восприняла известие о смерти королевы с грустью. «Конечно, эта новость шокирует и огорчает. Я почему-то надеялась, что в этот раз у нее все получится, но вышло так», – сказал Аге Окс в программе ETV Ringvaade.
Первая встреча Аге Окс с королевой произошла в 1994 году на повторном открытии Эдинбургского театра, где также присутствовала королева. «Танцевали «Спящую красавицу». Был такой особенный момент, и тогда я очень нервничала на сцене. Это было невероятное ожидание», – вспоминает Окс представление, когда Елизавета II была в зале.
В 2010 году Аге Окс получила орден от королевы. «До сих пор коленки дрожат. Церемония и аура там были особенными. Мы не могли говорить в тот момент. Но на других встречах меня удивляло то, что она всегда был заинтересована. По крайней мере, она делала так, чтобы так выглядело. Это было не просто рукопожатие, она знала о существенных вещах».
«Я помню один гала-концерт, когда она вышла на сцену после спектакля и знала, что сцена очень жесткая, потому что танцоры где-то сказали об этом. Тогда она спросила об этом и проверила сцену, постучав каблуком по ней... Это было настолько неожиданно, что она заинтересовалась и спросила», – сказала Окс.
Перед встречей с королевой нужно было научиться вести себя соответствующе. «Нам сказали, как пожимать друг другу руки. Шаги были очень важны при получении ордена».
Когда королева Елизавета посетила Эстонию, Аге Окс уже жила здесь и была приглашена на встречу с Елизаветой. «Я была очень рада, что она узнала меня», – сказала Окс.