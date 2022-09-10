Эстонская балерина вспоминает королеву Елизавету: она проверила сцену, постучав каблуком по ней...

Балерина Аге Окс долгое время была ведущей солисткой Английского национального балета и несколько раз встречалась с королевой. Окс восприняла известие о смерти королевы с грустью. «Конечно, эта новость шокирует и огорчает. Я почему-то надеялась, что в этот раз у нее все получится, но вышло так», – сказал Аге Окс в программе ETV Ringvaade.

Аге Окс. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Первая встреча Аге Окс с королевой произошла в 1994 году на повторном открытии Эдинбургского театра, где также присутствовала королева. «Танцевали «Спящую красавицу». Был такой особенный момент, и тогда я очень нервничала на сцене. Это было невероятное ожидание», – вспоминает Окс представление, когда Елизавета II была в зале.

В 2010 году Аге Окс получила орден от королевы. «До сих пор коленки дрожат. Церемония и аура там были особенными. Мы не могли говорить в тот момент. Но на других встречах меня удивляло то, что она всегда был заинтересована. По крайней мере, она делала так, чтобы так выглядело. Это было не просто рукопожатие, она знала о существенных вещах».

«Я помню один гала-концерт, когда она вышла на сцену после спектакля и знала, что сцена очень жесткая, потому что танцоры где-то сказали об этом. Тогда она спросила об этом и проверила сцену, постучав каблуком по ней... Это было настолько неожиданно, что она заинтересовалась и спросила», – сказала Окс.

Королева Елизавета II. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Перед встречей с королевой нужно было научиться вести себя соответствующе. «Нам сказали, как пожимать друг другу руки. Шаги были очень важны при получении ордена».