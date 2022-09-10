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ELU24 В ЛОНДОНЕ ⟩ Забор Букингемского дворца заполнен цветами, толпы людей вокруг: мы хотели встретиться с королевой...

Таави Сепп Крислин Метсанурм Limon.ee
Забор Букингемского дворца заполнен цветами, толпы людей вокруг: мы хотели встретиться с королевой...
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Фото: REUTERS/Marko Djurica

8 сентября скончалась британская королева Елизавета II. Смотрите видео, чтобы узнать, какое настроение царило около Букингемского дворца в Лондоне в пятницу вечером.

В четверг вечером британская королевская семья объявила, что королева Елизавета II скончалась в своей резиденции в замке Балморал, Шотландия, днем ​​8 сентября.

Через несколько часов вокруг Букингемского дворца скопилось огромное количество плачущих людей.

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