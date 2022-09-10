8 сентября скончалась британская королева Елизавета II. Смотрите видео, чтобы узнать, какое настроение царило около Букингемского дворца в Лондоне в пятницу вечером.
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ELU24 В ЛОНДОНЕ ⟩ Забор Букингемского дворца заполнен цветами, толпы людей вокруг: мы хотели встретиться с королевой...
Забор Букингемского дворца заполнен цветами, толпы людей вокруг: мы хотели встретиться с королевой...
В четверг вечером британская королевская семья объявила, что королева Елизавета II скончалась в своей резиденции в замке Балморал, Шотландия, днем 8 сентября.
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