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ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ? ⟩ Королева Елизавета II однажды уколола Путина: «У собак интересные инстинкты»

Inna-Katrin Hein Limon.ee
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Королева Елизавета II однажды уколола Путина: «У собак интересные инстинкты»
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Королева Елизавета II и Владимир Путин 24 июря в Лондоне
Королева Елизавета II и Владимир Путин 24 июря в Лондоне Фото: REUTERS/Grigory Dukor/Files/Scanpix

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Чарльзу в связи со смертью его матери, королевы Елизаветы II. Путин пожелал Карлу III мужества и выдержки, пишет Elu24.

По словам Путина, Елизавета II на протяжении десятилетий заслужила любовь и уважение своих подданных и была авторитетом на мировой арене. Как уверен российский президент, самые важные события в новейшей истории Великобритании неразрывно связаны с именем королевы.

Отношения между британской королевой и президентом России, как сообщается, не были особенно теплыми. В 2003 году Путин шокировал британцев во время визита в Великобританию, заставив королеву ждать 14 минут, сообщает mirror.co.uk.

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