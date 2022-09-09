ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ? ⟩ Королева Елизавета II однажды уколола Путина: «У собак интересные инстинкты»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Чарльзу в связи со смертью его матери, королевы Елизаветы II. Путин пожелал Карлу III мужества и выдержки, пишет Elu24.
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Королева Елизавета II однажды уколола Путина: «У собак интересные инстинкты»
По словам Путина, Елизавета II на протяжении десятилетий заслужила любовь и уважение своих подданных и была авторитетом на мировой арене. Как уверен российский президент, самые важные события в новейшей истории Великобритании неразрывно связаны с именем королевы.
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