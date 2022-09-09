ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ? ⟩ Смотрите, как проходит в Таллинне барный квиз!

Алексей Макагонов и Юлия Колектор успели сразиться с соперниками во многие интеллектуальных баталиях и решили запустить свой оригинальный проект, в котором непринужденная атмосфера сочеталась бы с не очень сложными, но качественными вопросами для самой широкой публики. Так родились «Полуночники».

«Мы случайно объединились в этом увлекательном проекте. Для нас обоих это веселый и интересный досуг вечером в середине недели. Алексей – мозг и автор многих вопросов игры. Команда Алексея Макагонова - победитель телевизонного проекта «Что? Где? Когда?» на ETV+ сезона 2020», - говорит Юлия. Она - «хозяйка игры», отвечает за организацию и обслуживающий игру персонал, договаривается с местом проведения игр. Шеф «Полуночников» – редактор Станислав Мереминский. российский историк, участник телевизионных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».

Игру можно определить как барный квиз или викторину, куда ты приходишь с компанией, друзьями и не просто пьешь в баре, а отгадываешь вопросы, ищешь версии, азартно увеличиваешь очки или не рискуешь, а просто помалкиваешь.

Для участия легко зарегистрироваться: достаточно придумать остороумное или загадочное название, и – вперед. Главное, чтоб самим участникам было комфортно, интересно и хотелось бы «пощекотать» свои мозговые извилны.

«Полуночники» - это интеллектуально-развлекательная игра, для которой не нужно никаких специальных знаний. Игра начинается в 19:00. В игре 6 туров, длительность - 2,5 часа с перерывами. В одной игре соревнуются 10-20 команд от 2 до 8 человек. Вопросы зачитываются ведущим и дублируются на экранах. Ответы команды вписывают в бланки и сдают их в конце раундов. Во время игры можно вкусно есть, пить, громко радоваться своим правильным ответам. Самые умные и везучие команды награждаются призами.

Название «Полуночники» - условный реверанс в сторону тех, кто после работы любит не просто прийти домой и залечь на диване, а предпринять что-то еще. Например, интеллектуальный выход.