Тысяча воздушных шаров: в Таллинне пройдет музыкально-интерактивное шоу для всей семьи

Необычайно яркие воздушные декорации и костюмы, огромный замок сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантский шар с сюрпризами, в котором исчезают и появляются люди, и, конечно же, волшебная музыка, интерактивные игры, клоуны, мимы и акробаты.

Эта сказочная история началась, когда великий надувной правитель Королевства Шарляндии издал королевский указ. Главный приз королевского состязания – это рука и сердце дочери короля, принцессы Шарлотты! Только самый умный, самый красивый и самый лучший шаронадуватель сможет стать королевским зятем, а также получить в придачу полшарокоролевства.

Фото: Промо

Все жители надувного города сражаются за сердце прекрасной принцессы Шарлотты. Даже главный злодей королевства Шарлотан решил участвовать в конкурсе, преподнеся на суд королю надувную голову дракона! В общем, все царство активно готовится к свадьбе, и только принцесса Шарлотта мечтает улететь как можно дальше от стен королевства и увидеть большой надувной мир! Как вы знаете, если действительно чего-то очень захотеть, то все обязательно сбудется! Итак, принцесса Шарлотта решила улететь из замка, увидеть мир и познакомиться с загадочным жителем соседнего светящегося королевства – мистером Люмьер! Он оказался настоящим волшебником, который мастерски управляется со светящимися воздушными шарами.

Фото: Промо