Женщина всегда хочет выглядеть лучше. Нет предела совершенству, поэтому косметологи в один голос говорят, что женщины стали ходить в бьюти-клиники не столько за внешней привлекательностью, сколько за уверенностью в себе, в здоровье и качестве своей кожи. Желание выглядеть моложе, как можно понять, уже не на первом месте.
ПОДКОЛОЛИ, И ПОШЛА! ⟩ Чего хочет женщина: ТОП-10 процедур в таллиннских клиниках красоты
Мы опросили шесть клиник красоты Таллинна и выяснили, какие процедуры у них самые востребованные? И вот ТОП-10 бестселлеров, на которые женщины не жалеют денег! Надо отметить, что одним визитом к косметологу никто не обходится. результаты всегда превосходные и хочется выглядеть отлично всегда.
1. Увеличение объема губ
Бессменный лидер среди косметологических процедур вот уже несколько лет. Женщины стремятся иметь более объемные губы в любом возрасте. Но если в молодости это чаще всего прихоть или следование моде, то в зрелом возрасте это необходимая процедура, ведь наши губы с годами становятся тоньше, хочется вернуть им прежний облик или хотя бы немного утолщить.
2. Коррекция носогубных складок
О возрастных изменениях на лице говорят в первую очередь не морщины, а глубокие носогубные складки. Но кому же хочется выглядеть на свой возраст? Решить данную косметологическую проблему можно за счет коррекции носогубных складок, то есть филлерами гиалуроновой кислоты. Эффект длится полгода-год в зависимости от возраста. Потом процедура повторяется.
3. Косметические безинъекционные аппаратные процедуры для лица – лифтинговые и антиэйджинговые массажи, хифу-лифтинг, RF-лифтинг, мезотерапия.
Безоперационный способ омоложения лица – RF-лифтинг. Суть процедуры в том, что на дерму и гиподерму воздействуют высокой частоты токи. Эпидермис остается незадействованным. Благодаря нагреванию, в коже, которая потеряла упругость и здоровье, активней становится обмен веществ.
Набирает популярность безинъекционная мезотерапия, суть которой заключается в том, что под кожу вводят косметологические препараты, не используя уколы. Морщины разглаживаются, кожа увлажняется, становится более упругой, лицо выглядит моложе. Косметолог делает витаминизированный коктейль, наносит его на кожу и с помощью аппаратного роликового массажа «доставляет» средство в глубокие слои кожи. Безинъекционная мезотерапия проходит безболезненно.
В этих замысловатых названиях и результатах вам помогут разобраться в клиниках, а также порекомендовать оптимальный для вас вариант. Благо, процедур для улучшения внешнего вида множество. Их предпочитают те, кто по каким-то причинам боится уколов красоты.
4. Выравнивание морщин на лбу с помощью инъекций ботокса
Ботокс используется косметологами в качестве средства против мимических морщин. Препарат вводится тонкой иглой, воздействуя на мышцы лица, расслабляя их. В результате имеющие мимические морщинки визуально разглаживаются, а новые во время действия препарата не образуются. Но: вы подсаживаетесь на инъекции, и когда появляются новые морщины, вы идете их закалывать снова.
5. Разглаживание мимических морщин вокруг глаз
Еще их называют гусиными лапками. Можно ли убрать их? На первый взгляд, эта задача невыполнима. Но современные косметические формулы и косметологические процедуры способны на многое. Опять же, ботокс вам в помощь!
6. Фотоомоложение
Неинвазивная процедура исправления косметических дефектов кожи: от мелких морщин до пигментных пятен и провисаний овала лица. Способствует регенерации клеток и увеличению выработки коллагена, который жизненно необходим нашей коже.
7. Инъекции ботулотоксина против пота в подмышечные впадины
Очень хороший способ не потеть. Косметологи говорят, что действия ботокса хватает на год-полтора, и клиенты (женщины и мужчины) называют эту процедуру спасением. Действительно, кому же хочется ходить с потными подмышками и пятнами пота на светлой одежде?
Кстати, ботокс используют и для расслабления челюстно-лицевых мышц, например, чтобы не сжимать зубы во время сна
8. Плазмолифтинг
Плазмолифтинг – это современная косметологическая методика, с помощью которой эффект омоложения кожи достигается за счет инъекций собственной плазмы пациента (жидкая часть крови) в лицо. Во время процедуры лицо кровит, но результат ошеломляющий.
9. Всевозможные пилинги для лица
В каждой клинике вам предложат вариации этой процедуры, которая подходит вам наилучшим образом: кислотный, химический, ретиноловый, механический.
10. Коррекция скул, подбородка и углов нижней челюсти или возвращение лицу красивых контуров
Все делается с помощью уколов или подтяжки нитями. Бывает, что клиенты интересуются восстановлением объема мочки уха, висков, но чаще всего приходят с просьбами подтянуть или убрать лишний жир на подбородке.
Работники таллиннских клиник красоты отмечают: если женщинам без разницы, будут ли видны изменения на лице, то мужчины просят сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Тренд на естественность не обошел и сферу косметологии, особенно это касается инъекций ботокса. Сегодня неподвижное лицо не в моде, индустрия красоты во всём мире перефокусировалась на натуральность. И если после уколов ботокса вы видите слегка заметные морщины, то косметолог все сделал профессионально.