ПОДКОЛОЛИ, И ПОШЛА! ⟩ Чего хочет женщина: ТОП-10 процедур в таллиннских клиниках красоты

Мы опросили шесть клиник красоты Таллинна и выяснили, какие процедуры у них самые востребованные? И вот ТОП-10 бестселлеров, на которые женщины не жалеют денег! Надо отметить, что одним визитом к косметологу никто не обходится. результаты всегда превосходные и хочется выглядеть отлично всегда.

1. Увеличение объема губ

Бессменный лидер среди косметологических процедур вот уже несколько лет. Женщины стремятся иметь более объемные губы в любом возрасте. Но если в молодости это чаще всего прихоть или следование моде, то в зрелом возрасте это необходимая процедура, ведь наши губы с годами становятся тоньше, хочется вернуть им прежний облик или хотя бы немного утолщить.

2. Коррекция носогубных складок

О возрастных изменениях на лице говорят в первую очередь не морщины, а глубокие носогубные складки. Но кому же хочется выглядеть на свой возраст? Решить данную косметологическую проблему можно за счет коррекции носогубных складок, то есть филлерами гиалуроновой кислоты. Эффект длится полгода-год в зависимости от возраста. Потом процедура повторяется.

3. Косметические безинъекционные аппаратные процедуры для лица – лифтинговые и антиэйджинговые массажи, хифу-лифтинг, RF-лифтинг, мезотерапия.

Безоперационный способ омоложения лица – RF-лифтинг. Суть процедуры в том, что на дерму и гиподерму воздействуют высокой частоты токи. Эпидермис остается незадействованным. Благодаря нагреванию, в коже, которая потеряла упругость и здоровье, активней становится обмен веществ.