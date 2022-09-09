ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

Морепродукты и рыба

В рыбе имеется огромное количество витаминов, микроэлементов, и очень полезные для организма Омега-3 кислоты. Самые полезные виды рыб и морепродуктов – скумбрия, треска, тунец, морской окунь, палтус, сардины, мидии, омары и креветки…

Зелень и зеленые овощи

В зеленых листьях содержатся витамины A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Самый полезный листовой овощ – шпинат, он содержит максимальное количество полезных веществ. Его можно добавлять в омлеты, разные салаты и доступен он в супермаркетах в замороженном виде практически круглый год. Также рекомендуют включать в свой рацион укроп, петрушку, базилик, листья салата, листья одуванчика...

Различные семена

Очень полезны для человека семена подсолнуха, которые содержат витамины группы В, витамин Е, калий, кальций, магний, железо и биотин. В семенах осенней "гостьи" тыквы, как это не удивительно, содержится очень много фосфора. Также нужно добавлять в свой рацион семена льна, кунжута, чиа. Диетологи рекомендуют готовить с семенами молочные или кефирные смузи – они очень полезны для кишечника и фигуры.

Молоко

Коровье молоко – лидер по содержанию фосфора, кальция, а также очень необходимого для организма человека витамина D. Из молока можно приготовиться массу различных блюд – каши, омлеты, блинчики, супы, панкейки, кисели. Рекомендуем попробовать также молочные шейки и смузи или какао с молоком.

Растительное масло различного происхождения