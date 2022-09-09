8 сентября состоялась премьера первого в Эстонии оригинального сериала Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?» На презентацию в кинотеатр Artis пришли звезды отечественного кино - Яан Реккор, Эвелин Выйгемаст, Тийнf Таурайте, Майт Мальмстен, Лийна Тенносаар, Кармель Наудре и Теодор Табор, а также многие известные персоны.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие яркие гости пришли на премьеру оригинального сериала Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?» в кинотеатре Artis
Смотрите, какие яркие гости пришли на премьеру оригинального сериала Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?» в кинотеатре Artis
О чем рассказывает оригинальный сериал Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?». В центре событий известный бизнесмен и бывшая звезда рестлинга Отто Мюллер, которого находят убитым в своем доме в день его 65-летия. Детективы по очереди допрашивают восемь членов семьи, и постепенно темные истины об успешном и влиятельном человеке выходят на свет. У каждого из них есть своя история об Отто Мюллере - и у каждого есть свой мотив.
«Кто убил Отто Мюллера?» включен в основной конкурс международного фестиваля сериалов Serial Killer в Брно, который пройдет с 20 по 25 сентября.
Первые две части сериала будут доступны на Viaplay с 9 сентября. Последующие эпизоды будут выходить по пятницам. Всего в сериале восемь 40-минутных эпизодов.
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