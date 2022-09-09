ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие яркие гости пришли на премьеру оригинального сериала Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?» в кинотеатре Artis

О чем рассказывает оригинальный сериал Viaplay «Кто убил Отто Мюллера?». В центре событий известный бизнесмен и бывшая звезда рестлинга Отто Мюллер, которого находят убитым в своем доме в день его 65-летия. Детективы по очереди допрашивают восемь членов семьи, и постепенно темные истины об успешном и влиятельном человеке выходят на свет. У каждого из них есть своя история об Отто Мюллере - и у каждого есть свой мотив.