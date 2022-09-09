10 интересных фактов о бабушках и дедушках Эстонии

Сколько бабушек и дедушек живет в Эстонии?

342 059 человек, т.е. 26% населения Эстонии являются бабушками и дедушками.

Бабушек больше, чем дедушек: в Эстонии живет 216 956 бабушек и 125 103 дедушки.

По сравнению с началом 2020 года количество бабушек и дедушек несколько сократилось – тогда было 224 990 бабушек и 127 780 дедушек. За сокращением этого числа стоит чрезвычайно высокая смертность в прошлом году и сократившаяся ввиду этого ожидаемая продолжительность жизни (подробнее).

СКОЛЬКО ВНУКОВ И ВНУЧЕК У БАБУШЕК И ДЕДУШЕК?

В среднем у одного дедушки или одной бабушки 3,02 внука: у бабушек соответственно 3,04 и у дедушек 2,98 внука.

У 1319 бабушек и дедушек (938 женщин, 381 мужчина) более 10 внуков.

У 12 бабушек и дедушек более 30 внуков (5 женщин, 7 мужчин).

СКОЛЬКО ЛЕТ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ?

Средний возраст бабушек и дедушек составляет 68 лет. Бабушки в среднем чуть старше: средний возраст бабушек составляет 68,52 года, у дедушек – 66,71 года.

Бабушки и дедушки бывают очень разного возраста. 238 бабушек и дедушек (199 бабушек, 39 дедушек) младше 40 лет и 61 (58 бабушек, 4 дедушки) – старше 100 лет.

ГДЕ ЖИВУТ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ?

Хотя большая часть бабушек и дедушек проживает в городах, по сравнению со средним распределением населения бабушки и дедушки чаще живут также в сельских областях. Статистика показала, что 56% бабушек и дедушек проживает в городах, 36% - в селах и 8% - в малогородских областях. Для сравнения: 61% всего населения проживает в городах, 30% - в селах и 9% - в малогородских областях (дополнительно об этом здесь)

С КЕМ ЖИВУТ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ?