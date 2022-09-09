Найти и исправить: модные ошибки, которые мы совершаем осенью

Климатическая осень всегда наступает внезапно, несмотря на настойчивые предупреждения календаря. После щедрого лета при малейших перепадах температур хочется укутаться как можно теплее, а от затяжных дождей и вовсе спрятаться (желательно под пляжный зонт). Золотая осень — подходящее время, чтобы в очередной раз убедиться, что у природы нет плохой погоды. Вместе со стилистом Оксаной Самариной, автором канала о моде и стиле на Яндекс Дзене, мы решили разобрать ошибки осенних образов и, конечно, нашли варианты их исправления. Подбираем выгодные сочетания и добавляем в повседневность чуть больше яркости — осени она созвучна.

Кардиган и «эффект капусты»

Неправильное сочетание вещей в многослойных образах — весьма распространенное нарушение. В погоне за трендовым «эффектом капусты» важно помнить, что первый слой не должен быть плотнее второго.

Если на плотную рубашку надеть тонкий трикотажный кардиган, это будет выглядеть неряшливо: отчетливо выделятся все складки и создастся впечатление, будто сверху натянули что-то маленькое, не по размеру. Намного гармоничнее смотрится сочетание, когда первый слой в одежде тоньше второго.

Предлагаем в этом сезоне переиначить правила и сыграть по-новому: сначала надеть кардиган полуприлегающего силуэта, а поверх него накинуть стильный жакет или куртку свободного кроя. Получится выгодный контраст фактур и оттенков. Считайте, что это еще один способ красиво утеплиться этой осенью.

Черные колготки — везде и всюду?