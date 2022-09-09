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Найти и исправить: модные ошибки, которые мы совершаем осенью

Limon.ee
Найти и исправить: модные ошибки, которые мы совершаем осенью
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Современные любители моды одержимы идеей заправить свитер за пояс брюк или юбки — этот французский метод, говорят, стройнит и удлиняет силуэт. Иллюстративное фото
Современные любители моды одержимы идеей заправить свитер за пояс брюк или юбки — этот французский метод, говорят, стройнит и удлиняет силуэт. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

От неуместных колготок до неправильной многослойности: вместе со стилистом журнал MarieClaire разобрал главные ошибки стиля, которые женщины регулярно допускают осенью.

Климатическая осень всегда наступает внезапно, несмотря на настойчивые предупреждения календаря. После щедрого лета при малейших перепадах температур хочется укутаться как можно теплее, а от затяжных дождей и вовсе спрятаться (желательно под пляжный зонт). Золотая осень — подходящее время, чтобы в очередной раз убедиться, что у природы нет плохой погоды. Вместе со стилистом Оксаной Самариной, автором канала о моде и стиле на Яндекс Дзене, мы решили разобрать ошибки осенних образов и, конечно, нашли варианты их исправления. Подбираем выгодные сочетания и добавляем в повседневность чуть больше яркости — осени она созвучна.

Кардиган и «эффект капусты»

Неправильное сочетание вещей в многослойных образах — весьма распространенное нарушение. В погоне за трендовым «эффектом капусты» важно помнить, что первый слой не должен быть плотнее второго.

Если на плотную рубашку надеть тонкий трикотажный кардиган, это будет выглядеть неряшливо: отчетливо выделятся все складки и создастся впечатление, будто сверху натянули что-то маленькое, не по размеру. Намного гармоничнее смотрится сочетание, когда первый слой в одежде тоньше второго.

Предлагаем в этом сезоне переиначить правила и сыграть по-новому: сначала надеть кардиган полуприлегающего силуэта, а поверх него накинуть стильный жакет или куртку свободного кроя. Получится выгодный контраст фактур и оттенков. Считайте, что это еще один способ красиво утеплиться этой осенью.

Черные колготки — везде и всюду?

Осенне-зимний период — время черных плотных колгот. Девушки, как правило, носят их с любыми предметами гардероба: юбками, платьями, сарафанами, удлиненными свитерами. Но бывает, что их универсальность ставится под сомнение. Так, если сочетать темные колготы со светлой одеждой, создается странный визуальный эффект: тело словно делится на две половины и кажется, что ноги «живут» отдельно от туловища.

Чтобы избежать такого рода недоразумений, не бойтесь экспериментов. Наскучившему вам платью или костюму можно придать совершенно другой вид, всего лишь примерив фантазийные колготки. Цветные и принтованные — хиты сезона, между прочим. Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или яркая пара, как у небезызвестной Пеппи Длинныйчулок — вариантов, которые пополнят привычную однотонную коллекцию, предостаточно. Согласно стилистическим правилам, рисунок на колготках может повторять элементы одежды или подходить по тону к цвету обуви.

Клоны в городе, или Мы все из Матрицы

Как только наступает осень и небо затягивается облаками, мы норовим закутаться во все черное или серое — практично же! Но монолуки в темном исполнении выглядят скучно и совсем не жизнеутверждающе. Тем временем обстановка в мире не самая веселая, так что в повседневность просто необходимо плеснуть яркости. Достаточно примерить шарф или шапку насыщенных контрастных оттенков, как образ заиграет совсем по-иному. Не оставляйте себе шансов взять на осень в очередной раз что-нибудь черненькое.

Боязнь экспериментов

В свое время нас запугали стилисты и модные эксперты. Сумка и обувь одного цвета — старый и нежизнеспособный тренд, платье, выглядывающее из-под пальто, — немедленно укоротить, а колготки и вовсе не носить (зимой — тоже, в знак солидарности с моделями, щеголяющими по красным дорожкам?). И это в угоду тому, чтобы с голыми щиколотками выглядеть стройнее. Пора забыть о категоричных «нельзя» и дать волю фантазии.

Модная полиция не арестует вас за несоблюдение модных правил. Мы живем в удивительное время, когда одинаково стильно можно выглядеть и в полуспортивном аутфите, и в обтягивающем наряде, и в платье, надетом поверх брюк. Экспериментируя, рекомендуем брать во внимание классические вещи простого кроя. Грамотно сочетаясь, предметы гардероба не будут спорить друг с другом и выбиваться из общей стилистики. Выбирая платье, делайте ставку на длину миди и V-образный вырез, а брюки пусть будут прямые, слегка широкие, небрежно ниспадающие складками на обувь. Расслабленность — новый взгляд на элегантность в этом сезоне.

Заправить все

Современные любители моды одержимы идеей заправить свитер за пояс брюк или юбки — этот французский метод, говорят, стройнит и удлиняет силуэт. Но иногда он работает в обратном направлении и подчеркивает недостатки фигуры — тем более, если в области талии имеется лишний объем. Пусть лучше свитер сидит навыпуск и свободно, тогда особенности визуально скорректируются и пропорции будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки — до середины икры — такое сочетание имеет максимальный успех в streetstyle-образах.

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