От неуместных колготок до неправильной многослойности: вместе со стилистом журнал MarieClaire разобрал главные ошибки стиля, которые женщины регулярно допускают осенью.
Найти и исправить: модные ошибки, которые мы совершаем осенью
Климатическая осень всегда наступает внезапно, несмотря на настойчивые предупреждения календаря. После щедрого лета при малейших перепадах температур хочется укутаться как можно теплее, а от затяжных дождей и вовсе спрятаться (желательно под пляжный зонт). Золотая осень — подходящее время, чтобы в очередной раз убедиться, что у природы нет плохой погоды. Вместе со стилистом Оксаной Самариной, автором канала о моде и стиле на Яндекс Дзене, мы решили разобрать ошибки осенних образов и, конечно, нашли варианты их исправления. Подбираем выгодные сочетания и добавляем в повседневность чуть больше яркости — осени она созвучна.
Кардиган и «эффект капусты»
Неправильное сочетание вещей в многослойных образах — весьма распространенное нарушение. В погоне за трендовым «эффектом капусты» важно помнить, что первый слой не должен быть плотнее второго.
Если на плотную рубашку надеть тонкий трикотажный кардиган, это будет выглядеть неряшливо: отчетливо выделятся все складки и создастся впечатление, будто сверху натянули что-то маленькое, не по размеру. Намного гармоничнее смотрится сочетание, когда первый слой в одежде тоньше второго.
Предлагаем в этом сезоне переиначить правила и сыграть по-новому: сначала надеть кардиган полуприлегающего силуэта, а поверх него накинуть стильный жакет или куртку свободного кроя. Получится выгодный контраст фактур и оттенков. Считайте, что это еще один способ красиво утеплиться этой осенью.
Черные колготки — везде и всюду?
Осенне-зимний период — время черных плотных колгот. Девушки, как правило, носят их с любыми предметами гардероба: юбками, платьями, сарафанами, удлиненными свитерами. Но бывает, что их универсальность ставится под сомнение. Так, если сочетать темные колготы со светлой одеждой, создается странный визуальный эффект: тело словно делится на две половины и кажется, что ноги «живут» отдельно от туловища.
Чтобы избежать такого рода недоразумений, не бойтесь экспериментов. Наскучившему вам платью или костюму можно придать совершенно другой вид, всего лишь примерив фантазийные колготки. Цветные и принтованные — хиты сезона, между прочим. Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или яркая пара, как у небезызвестной Пеппи Длинныйчулок — вариантов, которые пополнят привычную однотонную коллекцию, предостаточно. Согласно стилистическим правилам, рисунок на колготках может повторять элементы одежды или подходить по тону к цвету обуви.
Клоны в городе, или Мы все из Матрицы
Как только наступает осень и небо затягивается облаками, мы норовим закутаться во все черное или серое — практично же! Но монолуки в темном исполнении выглядят скучно и совсем не жизнеутверждающе. Тем временем обстановка в мире не самая веселая, так что в повседневность просто необходимо плеснуть яркости. Достаточно примерить шарф или шапку насыщенных контрастных оттенков, как образ заиграет совсем по-иному. Не оставляйте себе шансов взять на осень в очередной раз что-нибудь черненькое.
Боязнь экспериментов
В свое время нас запугали стилисты и модные эксперты. Сумка и обувь одного цвета — старый и нежизнеспособный тренд, платье, выглядывающее из-под пальто, — немедленно укоротить, а колготки и вовсе не носить (зимой — тоже, в знак солидарности с моделями, щеголяющими по красным дорожкам?). И это в угоду тому, чтобы с голыми щиколотками выглядеть стройнее. Пора забыть о категоричных «нельзя» и дать волю фантазии.
Модная полиция не арестует вас за несоблюдение модных правил. Мы живем в удивительное время, когда одинаково стильно можно выглядеть и в полуспортивном аутфите, и в обтягивающем наряде, и в платье, надетом поверх брюк. Экспериментируя, рекомендуем брать во внимание классические вещи простого кроя. Грамотно сочетаясь, предметы гардероба не будут спорить друг с другом и выбиваться из общей стилистики. Выбирая платье, делайте ставку на длину миди и V-образный вырез, а брюки пусть будут прямые, слегка широкие, небрежно ниспадающие складками на обувь. Расслабленность — новый взгляд на элегантность в этом сезоне.
Заправить все
Современные любители моды одержимы идеей заправить свитер за пояс брюк или юбки — этот французский метод, говорят, стройнит и удлиняет силуэт. Но иногда он работает в обратном направлении и подчеркивает недостатки фигуры — тем более, если в области талии имеется лишний объем. Пусть лучше свитер сидит навыпуск и свободно, тогда особенности визуально скорректируются и пропорции будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки — до середины икры — такое сочетание имеет максимальный успех в streetstyle-образах.